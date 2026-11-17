د: أحمد الطيبى يطرد بن غفير من الكنيست ويهينه https://t.co/ZnCD8hFVMh — Reem Alalwi🇴🇲 (@ReemAlalwi16517) November 16, 2026

أعادتإلى، بعدما أصبحمرتبطاً بـ، وانتُخبوعاديُظهروهومن، إلىمجدداً عبرخلال، وسطمعوأثارحالة من، معباعتباره، رغم أنتعود إلىعُقدت في، أي قبلمن توليمنصبوتعود تفاصيلإلىإحدىبصفتهآنذاك، حيث صعدإلى، ورفضبعبارة، وفقاًالمتبعة.وتصاعدتبعدما وصفبـ، ليرد الأخير بـمن، قبل تدخللإنزاله من، بعدماورفضويأتيفي ظلداخل، ما أعادعلىبين، وأدى إلىيوثقدون