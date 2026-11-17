حقيقة فيديو طرد أحمد الطيبى لإيتمار بن غفير من الكنيست
أعادت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أحمد الطيبي إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما أصبح اسمه مرتبطاً بـترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، وانتُخب نائباً لرئيس الكنيست.
وعاد مقطع فيديو يُظهر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي وهو يأمر بطرد الوزير المتطرف إيتمار بن غفير من قاعة الكنيست، إلى التداول مجدداً عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل واسع مع المشاهد.
وأثار تداول الفيديو حالة من الجدل، مع إعادة نشره باعتباره واقعة حديثة، رغم أن المشاهد المتداولة تعود إلى جلسة للكنيست عُقدت في 26 جويلية 2021، أي قبل سنوات من تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ترؤس أحمد الطيبي إحدى جلسات الكنيست بصفته نائب رئيس البرلمان آنذاك، حيث صعد إيتمار بن غفير إلى منصة الحديث، ورفض مخاطبة الطيبي بعبارة «سيدي الرئيس»، وفقاً للأعراف البرلمانية المتبعة.
وتصاعدت حدة المواجهة بعدما وصف بن غفير الطيبي بـ«الإرهابي»، ليرد الأخير بـإصدار أمر بإخراجه من القاعة، قبل تدخل أمن الكنيست لإنزاله من المنصة، بعدما تمسك بها ورفض مغادرتها.
ويأتي تجدد تداول المشاهد في ظل الاهتمام بالمشهد السياسي داخل إسرائيل، ما أعاد تسليط الضوء على المواجهة السابقة بين الطيبي وبن غفير، وأدى إلى إعادة نشر مقطع يوثق الواقعة دون الإشارة إلى تاريخها الحقيقي.
وعاد مقطع فيديو يُظهر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي وهو يأمر بطرد الوزير المتطرف إيتمار بن غفير من قاعة الكنيست، إلى التداول مجدداً عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل واسع مع المشاهد.
وأثار تداول الفيديو حالة من الجدل، مع إعادة نشره باعتباره واقعة حديثة، رغم أن المشاهد المتداولة تعود إلى جلسة للكنيست عُقدت في 26 جويلية 2021، أي قبل سنوات من تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ترؤس أحمد الطيبي إحدى جلسات الكنيست بصفته نائب رئيس البرلمان آنذاك، حيث صعد إيتمار بن غفير إلى منصة الحديث، ورفض مخاطبة الطيبي بعبارة «سيدي الرئيس»، وفقاً للأعراف البرلمانية المتبعة.
د: أحمد الطيبى يطرد بن غفير من الكنيست ويهينه https://t.co/ZnCD8hFVMh— Reem Alalwi🇴🇲 (@ReemAlalwi16517) November 16, 2026
وتصاعدت حدة المواجهة بعدما وصف بن غفير الطيبي بـ«الإرهابي»، ليرد الأخير بـإصدار أمر بإخراجه من القاعة، قبل تدخل أمن الكنيست لإنزاله من المنصة، بعدما تمسك بها ورفض مغادرتها.
ويأتي تجدد تداول المشاهد في ظل الاهتمام بالمشهد السياسي داخل إسرائيل، ما أعاد تسليط الضوء على المواجهة السابقة بين الطيبي وبن غفير، وأدى إلى إعادة نشر مقطع يوثق الواقعة دون الإشارة إلى تاريخها الحقيقي.
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