المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن جليلة الطرابلسي 21 عاماً
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائياً حضورياً بـالسجن مدة 21 عاماً في حق جليلة الطرابلسي، شقيقة ليلى الطرابلسي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة جليلة الطرابلسي بـحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي، وذلك لـمحاكمتها من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية.
محاميها طلب التأخيرونظرت الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية على عدة جلسات، وخلال جلسة أمس الاثنين لم تحضر جليلة الطرابلسي، في حين مثلت في جلسات سابقة.
وطلب محاميها أمس التأخير لعدم تمكن منوبته من الحضور لأسباب صحية، إلا أن هيئة الدائرة قررت حجز ملف القضية لـلمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.
وإثر المفاوضة، قضت الدائرة المتعهدة بـسجن جليلة الطرابلسي مدة 21 عاماً مع الخطية المالية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة جليلة الطرابلسي بـحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي، وذلك لـمحاكمتها من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية.
محاميها طلب التأخيرونظرت الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية على عدة جلسات، وخلال جلسة أمس الاثنين لم تحضر جليلة الطرابلسي، في حين مثلت في جلسات سابقة.
وطلب محاميها أمس التأخير لعدم تمكن منوبته من الحضور لأسباب صحية، إلا أن هيئة الدائرة قررت حجز ملف القضية لـلمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.
وإثر المفاوضة، قضت الدائرة المتعهدة بـسجن جليلة الطرابلسي مدة 21 عاماً مع الخطية المالية.
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