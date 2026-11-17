محاميها طلب التأخير



قضتبـابتدائياً حضورياً بـفي حق، شقيقةوكانتلدىقد قررتبـعلى أنظارلـ، وذلك لـمن أجلونظرتلـبـفيعلى عدة، وخلال جلسة أمسلم تحضر، في حين مثلت فيوطلبأمسلعدم تمكنمن الحضور لأسباب، إلا أنقررتلـإثروإثر، قضتبـمدةمع