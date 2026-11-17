بحث سفير الجمهورية التونسية ببغداد، شكري اللطيف، يوم 14 نوفمبر 2026، لدى استقباله وفدًا من أصحاب المؤسسات الاقتصادية العراقية، سبل الترويج للمنتجات التونسية في السوق العراقية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.وأندرج هذا اللقاء في اطار التحضير للزيارة التي تعتزم بعثة أصحاب المؤسسات الاقتصادية العراقية تأديتها إلى تونس خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2026، بمبادرة من سفارة الجمهورية التونسية ببغداد، وبالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات.وستضم البعثة ممثلين لعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة وحلول التحول الرقمي وتقنية المعلومات والمعدات الطبية والمنتجات الدوائية والنقل والتجارة، والأغذية، والخدمات، والبنية الأساسية، وغيرها من المجالات التي تحمل فرصًا لتطوير الشراكات بين المؤسسات التونسية والعراقية.ويشمل برنامج البعثة زيارات ميدانية إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في السوق التونسية والأجنبية، إلى جانب تنظيم لقاءات مهنية ثنائية بين رجال الأعمال العراقيين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية التونسية في العاصمة تونس ومدينة صفاقس.وأكد سفير تونس الأهمية الاستراتيجية لهذه البعثة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين المؤسسات والاقتصادية في البلدين. وشدّد على انفتاح السوق التونسية على الأسواق العربية، ولا سيما السوق العراقية، نظرًا إلى ما تتميز به من فرص واعدة للتبادل التجاري والاستثمار المشترك.وأبرزأن هذه الزيارة تهدف إلى تمكين أعضاء البعثة من الاطلاع المباشر على الإمكانات الإنتاجية والاستثمارية التونسية، والتعرف عن قرب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التونسية.وأشار الى جودة المنتجات التونسية واحترامها للمعايير الدولية للجودة، ومكانتها المتميزة في الأسواق الأوروبية والعالمية وخاصة زيت الزيتون التونسي الذي يتميز بجودته العالية والطلب المتزايد عليه في الأسواق الدولية، باعتباره أحد أبرز المنتجات التونسية القادرة على تعزيز حضور تونس في الأسواق العربية، ومنها السوق العراقية.من جهته، أشار رئيس الوفد العراقي، بهاء الدين سالم الى أن المنتوجات التونسية تحظي بسمعة جيدة في أسواق الشرق الأوسط وفي السوق العراقية بالخصوص لافتا الى الاقبال المتزايد على المنتجات الكهربائية وزيت الزيتون.وشدد على ان أن بعثته ستسعى لاستطلاع المزيد من المجالات، لا سيما التقنية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.