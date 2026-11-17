الجمعة 20 نوفمبر 2026



السبت 21 نوفمبر 2026





في ما يليلـ، التي ستدور يوميالجاري:: نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي: بعث بني خيار – الترجي الرياضي: النادي الأفريقي – سبورتينغ المكنين: نسر طبلبة – مكارم المهدية: جمعية الحمامات – المنزه الرياضي: نادي كرة اليد بجمال – الاتحاد التميمي