بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة العاشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لـبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي ستدور يومي الجمعة 20 والسبت 21 نوفمبر الجاري:
الجمعة 20 نوفمبر 2026- قاعة ساقية الزيت – الساعة 16:00: نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي
السبت 21 نوفمبر 2026- قاعة بني خيار – الساعة 15:00: بعث بني خيار – الترجي الرياضي
- قاعة القرجاني – الساعة 13:00: النادي الأفريقي – سبورتينغ المكنين
- قاعة طبلبة – الساعة 15:00: نسر طبلبة – مكارم المهدية
- قاعة الحمامات – الساعة 17:00: جمعية الحمامات – المنزه الرياضي
- قاعة جمال – الساعة 15:00: نادي كرة اليد بجمال – الاتحاد التميمي
الجمعة 20 نوفمبر 2026- قاعة ساقية الزيت – الساعة 16:00: نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي
السبت 21 نوفمبر 2026- قاعة بني خيار – الساعة 15:00: بعث بني خيار – الترجي الرياضي
- قاعة القرجاني – الساعة 13:00: النادي الأفريقي – سبورتينغ المكنين
- قاعة طبلبة – الساعة 15:00: نسر طبلبة – مكارم المهدية
- قاعة الحمامات – الساعة 17:00: جمعية الحمامات – المنزه الرياضي
- قاعة جمال – الساعة 15:00: نادي كرة اليد بجمال – الاتحاد التميمي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339889