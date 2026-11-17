دعت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، بمناسبة وصول المسبار الفضائي الأمريكي "فويجر1" إلى مسافة يوم ضوئي عن الأرض، كافة التونسيين الى المشاركة في المبادرة العالمية التي أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، من خلال توجيه تحية ضوئية رمزية للمسبار يوم الثلاثاء السابعة مساءً من كل مكان في الجمهورية التونسية.وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنه يمكن المشاركة باستعمال مصباح يدوي أو ضوء الهاتف الجوال، وإرسال الأحرف الثلاثة "VGRبشفرة مورس"، تعبيراً عن تحية رمزية لهذا الإنجاز العلمي الاستثنائي، مشيرة الى أن "فويجر1" انطلق من الأرض يوم 5 سبتمبر 1977، في رحلة تاريخية لاستكشاف الكواكب الخارجية، وأصبح سنة 2012 أول مركبة فضائية تعبر إلى الفضاء بين النجمي.وأضافت أنه يواصل اليوم رحلته حاملاً معه الأسطوانة الذهبية التي تتضمن أصواتاً وصوراً وتحيات من كوكب الأرض، رسالةً من البشرية إلى الكون، مؤكدة ان هذه التحية تعد لحظة للاحتفاء بالعلم والاستكشاف، وتأكيد أن أحلام الإنسان لا تعرف حدوداً.