4,4 بالمائة فقط من ميزانية الدولة



البحث العلمي: 0,3 بالمائة



ربط البحث بالأولويات الوطنية



التكوين وسوق العمل



هجرة الأدمغة



الخدمات الجامعية والمنح



كلية الطب بمدنين



5000 دكتور دفعة واحدة



غرفتا البرلمان تشرعان في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027



توزيع الاعتمادات



278 ألفاً و789 طالباً



60 ألفاً و237 خريجاً



التوجهات الاستراتيجية



أثار نواب بـ، خلال مناقشة، جملة منالتي تواجه، من بينهاالمخصصة لـ، و، و، و، إلى جانبوانتقد النواب، خلالالمنعقدة منذ مساءالمرصودة لـ، معتبرين أنها لا تستجيب لحجمالمطروحة علىوبلغتلـلسنةنحو، مقابلسنةوانتقد عدد من النوابالمقترحة لـ، والتي تمثل نحومن، معتبرين أنمنها يُوجّه إلى، على حسابوفي السياق ذاته، أثار النوابالمخصصة لـ، والتي لا تتجاوزوفق قولهم، متسائلين عن قدرة تونس على تحقيقفي ظلكما لفتوا إلىبنسبة، منإلى، مستفسرين عن مدى قدرةعلى مواكبة، وخاصة في مجالودعا النواب إلى توجيهنحو، وطالبوا بـعلىداخل، إلى جانببينوفي ما يتعلق بـ، دعا النواب إلىبينفيلـ، واقترحوا إرساءتجمعوأثار النواب إشكالية، من، معتبرين أنيطرحأمامودعوا إلى وضع، بما في ذلك اعتمادوبخصوص، تناولت مداخلات النوابفي عددببعض، داعين إلى إحداثكما طالبوا بمراجعةوالترفيع في، بما يضمن استفادةوفي محور، أشار النواب إلىعدد من، و، فضلاً عنوفي هذا السياق، استشهد أحد النواب بـ، مشيراً إلى أنيتواصل منذ، رغمواستأثر ملفبجانب من المداخلات، حيث طالب بعض المتدخلين بـالمتعلق بـ، وانتداب، إلى جانبوكان، شرعا خلالالملتئمة ليل، بحضور، في مناقشة، التي تبلغنحو، فيما قُدّرتوحده بـ، مقابلسنة، مسجلة زيادة بنسبةوتتوزعبينالمقدّرة بـ، والتي تبلغ، والمقدّرة بـ، فيما تُقدّربـ، مسجلةوعلى مستوى، بلغ عددبـ، يستقطبمنهم، أي، يليهبنسبة، ثمبنسبة، فـبنسبة، وبنسبةوتستأثروحدها بـ، أي ما يعادلمن مجموعوبخصوص، بلغ عددهم فيخلال، مقابلفي. وتمثلمن مجموعوترتكزلـعلى تطويرمن خلالواعتماد، إلى جانب تعزيزمع