أفاد سفير جمهورية إندونيسيا بتونس، زهيري مصراوي، بأن عدد الطلبة الإندونيسيين الذين يزاولون دراستهم بتونس يبلغ حوالي 400 طالب من بينهم 80 طالبا بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان.وأكد السفير، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الدورة الثالثة لـ"يوم الطالب الإندونيسي" المنتظمة اليوم الاثنين، بالمعهد، أن القيروان تمثل إحدى أولويات الدبلوماسية الثقافية الإندونيسية في تونس، باعتبارها فضاء للتبادل الثقافي والتقارب بين الطلبة التونسيين والإندونيسيين، مشيدا بحفاوة أهالي القيروان وكرمهم تجاه الطلبة الإندونيسيين.وأشار إلى أن الطلبة الإندونيسيين يتوزعون حاليا على تونس العاصمة، والقيروان، وسوسة، مع وجود برنامج لتوسيع عددهم مستقبلا ليشمل ولايتي المنستير وجندوبة، مؤكدا أن الطلبة لا يواجهون صعوبات تذكر في الاندماج داخل المجتمع التونسي نظرا لانفتاحه وتقبّله للطلبة الأجانب.وبين أن تظاهرة "يوم الطالب الإندونيسي"، تهذف إلى تعزيز اندماج الطلبة الإندونيسيين في الحياة الجامعية والمحيط الاجتماعي والثقافي التونسي، وتمثّل في نسختها الثالثة مناسبة للتعريف بالثقافة الإندونيسية، وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، مذكّرا في هذا الاطار بالتاريخ المشترك للعلاقات التونسية الإندونيسية، وبالصداقة التي جمعت الزعيمين الحبيب بورقيبة وأحمد سوكارنو، كما اكد على أهمية مواصلة الشباب لهذا المسار من خلال الدراسة والتبادل الثقافي والعمل الدبلوماسي.من جانبه، أوضح منسّق التظاهرة ومسؤول التظاهرات الثقافية والعلمية والاستاذ بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقيروان، محمد بوهاها، في تصريح لوكالة "وات"، أن تنظيم "يوم الطالب الإندونيسي" أصبح تقليدا سنويا يحرص المعهد على تنظيمه مع بداية كل سنة جامعية لا سيما خلال شهر نوفمبر بهدف الاحتفاء بالطلبة الجدد، ومساعدتهم على الاندماج في محيطهم الاجتماعي والثقافي بمدينة القيروان.وتضمّن برنامج التظاهرة عددا من الفقرات الثقافية والفنية، من بينها عروض في الإنشاد والرقص والفنون الفلكلورية واللباس التقليدي، ومعرضا للأكلات التقليدية الإندونيسية، ما أتاح للطلبة التونسيين التعرف على جوانب من الثقافة الإندونيسية.ويحتضن المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان إلى جانب الطلبة الإندونيسيين، أكثر من 10 طلبة ماليزيين، ويتطلع إلى استقطاب طلبة من جنسيات إفريقية أخرى خلال السنوات المقبلة لمزيد تعزيز الانفتاح الدولي للمؤسسة ودورها في التقارب الثقافي بين الطلبة.