حددت، غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، خمسة محاور استراتيجية لبرنامج عملها لسنة 2027، تتعلق بجاذبية الاستثمار والتعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي والانتقال المستدام والمسؤول والابتكار والمؤسسات الناشئة والتشغيل وتنمية الكفاءات.وأوضحت الغرفة، في بلاغ نشرته أمس الاثنين، أن هذه المحاور كانت محور لقاء عمل انتظم، يوم 11 نوفمبر الجاري، بمقرها بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء لجانها، خصص لتقييم الأنشطة والفعاليات المنجزة خلال سنة 2026 وإعداد برنامج أنشطة السنة المقبلة.كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين اللجان الثلاث عشرة التابعة للغرفة والتي تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات الغذائية والصحة والرفاه والبنوك والمالية والتأمين والنقل واللوجستيك والرقمنة والذكاء الاصطناعي إلى جانب مجالات القانون والأخلاقيات والتكوين والتشغيل والابتكار والمؤسسات الناشئة والمسؤولية المجتمعية والاتصال.ويتولى المجلس الاستراتيجي والاستشرافي للغرفة المساهمة في استباق التحديات الاقتصادية وتحديد الأولويات الاستراتيجية وإعداد مبادرات الترافع لدى صناع القرار والمؤسسات المعنية.ويتضمن برنامج سنة 2027 تنظيم بعثات اقتصادية ولقاءات قطاعية ودورات تكوينية وأنشطة للتشبيك وإقامة علاقات أعمال بهدف تطوير الشراكات بين المؤسسات التونسية والفرنسية وتيسير نفاذها إلى الأسواق ومصادر التمويل وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل.