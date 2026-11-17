الخبير الاقتصادي بدر السماوي: قانون المالية يطالب عامل المقهى بالتصريح بـ"البوربوار"
قال الخبير الاقتصادي بدر السماوي في مداخلة عبر أمواج إذاعة "إكسبرس أف أم" إن قانون المالية يحوي فصلاً يشير إلى ضرورة أن يصرّح العمال، بمن فيهم عمال المقهى، بـ"الإكراميات" ("البوربوار").
وأضاف: "على العامل أن يعطي جزءاً من الإكراميات لمشغّله الذي يقوم بدوره بالتصريح عليها في القباضة".
وتابع السماوي: "هذه ليست طرفة، هذه حقيقة بشأن قانون المالية".
وأضاف: "على العامل أن يعطي جزءاً من الإكراميات لمشغّله الذي يقوم بدوره بالتصريح عليها في القباضة".
وتابع السماوي: "هذه ليست طرفة، هذه حقيقة بشأن قانون المالية".
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