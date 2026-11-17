وزير التعليم العالي: أكثر من 241 مليون دينار للمنح والقروض الجامعية وخطط لتحسين الحياة الطلابية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد أن الوزارة تعمل على تحسين الحياة الجامعية وتطوير خدمات الإقامة والإعاشة والإحاطة الصحية والنفسية بـلطلبة، مشيراً إلى أن أكثر من 241 مليون دينار من ميزانية الوزارة مخصصة لـلمنح والقروض الجامعية.وقال الوزير، فجر اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إن ظروف الحياة الطلابية لا تزال تتطلب التحسين، مؤكداً تمسك الدولة بدورها الاجتماعي، وأن أكثر من نصف ميزانية الوزارة، دون اعتبار نفقات التأجير، موجهة إلى الخدمات الجامعية.
64 ألف طالب في السكن الجامعيوفي هذا السياق، أوضح أن السكن الجامعي يوفر الإقامة لـأكثر من 64 ألف طالب، بنسبة استجابة تتجاوز 80 بالمائة، مشيراً إلى حرص الوزارة على توسيع دائرة المنتفعين بـلسكن.
كما أكد العمل على توفير وجبات صحية ومتوازنة بـالمطاعم الجامعية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وعلمية داخل الأحياء الجامعية.
87 اتفاقية مع أطباءوفي محور الخدمات الصحية، أشار الوزير إلى العمل على تطوير المرافقة الصحية والنفسية لـلطلبة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر التونسي.
وذكّر بـمجانية علاج الطلبة بـالمؤسسات الصحية العمومية، مشيراً إلى إبرام 87 اتفاقية مع أطباء في الصحة لتأمين هذه التدخلات.
دليل مرجعي للتكوينوفي ما يتعلق بـالتعليم العالي، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة تكوين متطورة تستجيب لـلمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل، من خلال مراجعة البرامج والمناهج.
وأشار إلى إعداد دليل مرجعي للتكوين، في إطار العمل على تحسين جودة المسارات الجامعية.
543 هيكل بحث و100 براءة اختراع سنوياًوفي محور البحث العلمي، أقرّ الوزير بأن مردودية المنظومة لا تزال دون المستوى المأمول، مرجعاً ذلك إلى تعدد آليات التمويل وضعف تقييم نجاعتها، ومحدودية تثمين نتائج البحوث، فضلاً عن هجرة الكفاءات.
وأشار إلى أن عدد هياكل البحث بلغ خلال سنة 2026 نحو 543 هيكلاً، إلى جانب 10624 طالب دكتوراه و2048 أطروحة دكتوراه، فيما بلغ عدد النشريات العلمية 11600 نشرية، مؤكداً تسجيل نحو 100 براءة اختراع سنوياً.
740 خطة لانتداب حاملي الدكتوراهوفي ملف الانتدابات، أعلن الوزير فتح مناظرة في 740 خطة لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه في سلك الأساتذة الباحثين لسنة 2027، مذكراً بأنه تم فتح العدد نفسه من الخطط خلال سنة 2026.
كما تحدث عن العمل على وضع خطة وطنية للانتدابات تراعي التوازن بين مختلف الاختصاصات، وبخصوص الأعوان العاملين بعقود إسداء الخدمات، أكد حرص الوزارة على معالجة ملفاتهم.
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