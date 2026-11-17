أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد أن الوزارة تعمل على تحسين الحياة الجامعية وتطوير خدمات الإقامة والإعاشة والإحاطة الصحية والنفسية بـلطلبة، مشيراً إلى أن أكثر من 241 مليون دينار من ميزانية الوزارة مخصصة لـلمنح والقروض الجامعية.



64 ألف طالب في السكن الجامعي





87 اتفاقية مع أطباء



دليل مرجعي للتكوين



543 هيكل بحث و100 براءة اختراع سنوياً



740 خطة لانتداب حاملي الدكتوراه



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