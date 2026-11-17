الوافي يهاجم محمد شوكاني: تبييض حركة طالبان والدعاية لها جريمة ومن يدافع عنك فهو شريك لك!!؟
هاجم سمير الوافي، الاثنين 16 نوفمبر، صانع المحتوى محمد شوكاني، ووجّه له تهماً خطيرة بـتبييض حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.
وقال الوافي موجهاً كلامه لـصانع المحتوى: "أن تصوّر جمال طبيعة أفغانستان وأن تركّز على طيبة ناسها أنت حر… لكنّ تبييض نظام طالبان وتلميع حكمه جريمة… والخلط بين جمال البلاد وتخلفها… وبين طيبة الناس وتطرف النظام… يحوّل ما تقوم به إلى دعاية غبية لطالبان وليس مجرد محتوى سياحي…!".
"الدواعش شركاء في التبييض" كما هاجم الوافي النشطاء والمتابعين الذين عبّروا عن تضامنهم مع صانع المحتوى، ووصفهم بـ"الدواعش"، وقال: "الدواعش الذين يبررون ويدافعون ويصفقون لك… فهم شركاء في تبييض حركة طالبان…".
جدل واسع يُشار إلى أن صانع المحتوى محمد شوكاني أثار جدلاً واسعاً على خلفية الفيديوهات التي نشرها على هامش زيارته إلى أفغانستان، حتى أنه تعرّض لـحملة تتهمه بـالتطرف وتبييض الإرهاب، ما دفع عديد المتابعين إلى التضامن معه والدفاع عنه، باعتباره – وحسب عديد التعليقات – معروفاً بـتلقائيته وعفويته في نقل التفاصيل والعادات والتقاليد والثقافات في البلدان التي يزورها.
وقال الوافي موجهاً كلامه لـصانع المحتوى: "أن تصوّر جمال طبيعة أفغانستان وأن تركّز على طيبة ناسها أنت حر… لكنّ تبييض نظام طالبان وتلميع حكمه جريمة… والخلط بين جمال البلاد وتخلفها… وبين طيبة الناس وتطرف النظام… يحوّل ما تقوم به إلى دعاية غبية لطالبان وليس مجرد محتوى سياحي…!".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339887