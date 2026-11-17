"الدواعش شركاء في التبييض"



جدل واسع



هاجم، الاثنين، ووجّه لهبـالحاكمة فيوقالموجهاً كلامه لـكما هاجمالذين عبّروا عنمع، ووصفهم بـ، وقال:يُشار إلى أنأثارعلى خلفيةالتي نشرها على هامش، حتى أنه تعرّض لـتتهمه بـ، ما دفع عديدإلىمعه وعنه، باعتباره – وحسب عديد– معروفاً بـفي نقلفيالتي يزورها.