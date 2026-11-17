هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتلف حوالي 92 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك
تولّى الفريق المركزي المتنقل لـلهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب انتهاء تواريخ الصلاحية أو وجود حشرات وديدان أو انبعاث روائح كريهة، وذلك إثر سلسلة من التدخلات الرقابية التي قام بها الفريق بمختلف جهات البلاد خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري.
36 طناً من الحبوب و40 طناً من التوابلولفت بلاغ الهيئة إلى أن مجموع الكميات المحجوزة بلغ حوالي 90 طناً، توزعت بين 36 طناً من الحبوب ومشتقاتها والمواد الغذائية الجافة، و40 طناً من التوابل والفلفل ومشتقاته، و9 أطنان من المصبرات والمنتجات الغذائية الجاهزة للاستهلاك، إضافة إلى 540 كلغ من منتجات الحليب و3 أطنان من مواد غذائية أخرى.
حجز 220 كلغ دجاج و1000 كلغ كبدوأضافت الهيئة أن ولايات تونس وجندوبة وقفصة شهدت، في سياق التدخلات الميدانية المشتركة مع مختلف الأسلاك الأمنية، عمليات حجز شملت بالخصوص اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك.
وقد تم في هذا الصدد:
- حجز حوالي 220 كلغ من الدجاج بـولاية تونس كانت تُنقل على متن وسيلة نقل غير مؤهلة تظهر عليها علامات الفساد
- حجز حوالي 1000 كلغ من الكبد المجمد مجهول المصدر بـولاية جندوبة
- حجز حوالي 740 كلغ من الأسماك بـولاية قفصة كانت منقولة على متن سيارة غير مخصصة ودون استعمال الثلج الغذائي
محاضر بحثوأكد بلاغ الهيئة أنه تم تحرير محاضر بحث في شأن كل المخالفين تمهيداً لـإحالتهم على القضاء وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وشدّدت الهيئة على مواصلة جهودها الرقابية، مركزياً وجهوياً، داعية المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن كل التجاوزات والإخلالات المرصودة عبر الرقم الأخضر للهيئة: 80106977.
36 طناً من الحبوب و40 طناً من التوابلولفت بلاغ الهيئة إلى أن مجموع الكميات المحجوزة بلغ حوالي 90 طناً، توزعت بين 36 طناً من الحبوب ومشتقاتها والمواد الغذائية الجافة، و40 طناً من التوابل والفلفل ومشتقاته، و9 أطنان من المصبرات والمنتجات الغذائية الجاهزة للاستهلاك، إضافة إلى 540 كلغ من منتجات الحليب و3 أطنان من مواد غذائية أخرى.
حجز 220 كلغ دجاج و1000 كلغ كبدوأضافت الهيئة أن ولايات تونس وجندوبة وقفصة شهدت، في سياق التدخلات الميدانية المشتركة مع مختلف الأسلاك الأمنية، عمليات حجز شملت بالخصوص اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك.
وقد تم في هذا الصدد:
- حجز حوالي 220 كلغ من الدجاج بـولاية تونس كانت تُنقل على متن وسيلة نقل غير مؤهلة تظهر عليها علامات الفساد
- حجز حوالي 1000 كلغ من الكبد المجمد مجهول المصدر بـولاية جندوبة
- حجز حوالي 740 كلغ من الأسماك بـولاية قفصة كانت منقولة على متن سيارة غير مخصصة ودون استعمال الثلج الغذائي
محاضر بحثوأكد بلاغ الهيئة أنه تم تحرير محاضر بحث في شأن كل المخالفين تمهيداً لـإحالتهم على القضاء وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وشدّدت الهيئة على مواصلة جهودها الرقابية، مركزياً وجهوياً، داعية المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن كل التجاوزات والإخلالات المرصودة عبر الرقم الأخضر للهيئة: 80106977.
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