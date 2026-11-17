أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، عن فتح مناظرتين خارجيتين لانتداب 8 إطارات وأعوان، وذلك في إطار تعزيز مواردها البشريةوتتعلق المناظرة الأولى بانتداب متصرفين أوليين في اختصاصي التسويق والاتصال الرقمي أوالتسويق الرقمي (خطة واحدة ) لكل اختصاص إلى جانب أربعة متصرفين في اختصاصات التسويق (خطتان)والعلوم الاقتصادية والاتصال متعدد الوسائط (خطة واحدة) لكل اختصاصكما تعتزم الوكالة انتداب عوني حراسة عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات الشفاهية، ويشترط في المترشحين لهذه الخطط إتمام السنة السادسة من التعليم الأساسي بنجاحوتشترط الوكالة في المترشحين لخطتي متصرف أول الحصول على شهادة الماجستير أوما يعادلها، فيما يتعين على المترشحين لخطط متصرف الحصول على شهادة الإجازة أوالأستاذية أوما يعادلهاوحددت الوكالة الفترة الممتدة من 16 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2026 لتقديم الترشحات، ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على شروط المناظرتين وتفاصيلهما عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية أوالموقعالرسمي للوكالة