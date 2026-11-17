Abdul El-Sayed on Trump and Vance:



Donald Trump is an idiot. He's a fool, and he's an essential narcissist.



JD Vance is actually smart. You read his writing and you're like, that's an astute analysis.



Every day that JD Vance is sitting there watching Donald Trump do what Donald Trump does, thinking, "Man, this man is a fool and is incoherent, but I'm going to go and praise him anyway because, you know what? I have decided to put my brain and also my soul on a different playing field so that I might be able to get closer to power." — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

وجّه السياسي الأمريكي عبدول (Abdul El-Sayed)، الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، انتقادات حادة إلى الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، واصفا ترامب بأنه «أحمق» و«نرجسي متأصل»، فيما اعتبر أن فانس أكثر إثارة للانتقاد لأنه، رغم ذكائه، اختار مساندة الرئيس والتقرب منه سعيا إلى السلطة.وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجراها مع الصحفي مهدي حسن في برنامج «Mehdi Unfiltered» على منصة «Zeteo»، نُشرت يوم 6 نوفمبر الجاري، قبل أن يعاد تداول مقطع منها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم 16 نوفمبر.وقال السيد، في حديثه عن ترامب: «دونالد ترامب أحمق، إنه شخص غبي ونرجسي متأصل»، مضيفا أن جيه دي فانس «ذكي بالفعل»، وأن قراءة كتاباته تكشف، حسب تقديره، عن قدرة على التحليل وتقديم أفكار مدروسة، حتى وإن لم يكن متفقا معها جميعا.واعتبر أن ما يجعل فانس، في نظره، أكثر استحقاقا للانتقاد من ترامب هو أنه يمتلك القدرة على التفكير والتحليل، لكنه اختار، رغم ذلك، الاستمرار في مدح الرئيس ومساندته.وأضاف أن فانس، بحسب تصوره، يشاهد يوميا تصرفات ترامب، ويدرك أنه «أحمق وغير متماسك في كلامه»، لكنه يواصل الثناء عليه، لأنه قرر، على حد تعبيره، أن يضع عقله وروحه جانبا، من أجل الاقتراب أكثر من السلطة.وتابع منتقدا موقف نائب الرئيس الأمريكي: «هذا ما يحدث عندما تمنح دعمك الكامل لأكثر رئيس أحمق في تاريخ الولايات المتحدة، ثم يؤدي هذا الرجل إلى تدمير مستقبلك السياسي، لتجد نفسك بعد ذلك تحاول التظاهر بأنك لم تكن طرفا فيما حدث».