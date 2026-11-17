البطولة الوطنية لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لـلبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي ستدور الأربعاء 18 نوفمبر الجاري:
- قاعة المنزه السابع – الساعة 18:00: شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي
- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الأفريقي – شبيبة القيروان
- قاعة توفيق بوهيمة برادس – الساعة 17:00: النجم الرادسي – النادي الرياضي بحمام سوسة
- قاعة قرمبالية – الساعة 18:00: الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الساحلي
- قاعة دار شعبان – الساعة 18:00: الملعب النابلي – النادي الصفاقسي
- قاعة المزالي بالمنستير – الساعة 18:00: الاتحاد المنستيري – اتحاد الأنصار
- قاعة المنزه السابع – الساعة 18:00: شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي
- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الأفريقي – شبيبة القيروان
- قاعة توفيق بوهيمة برادس – الساعة 17:00: النجم الرادسي – النادي الرياضي بحمام سوسة
- قاعة قرمبالية – الساعة 18:00: الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الساحلي
- قاعة دار شعبان – الساعة 18:00: الملعب النابلي – النادي الصفاقسي
- قاعة المزالي بالمنستير – الساعة 18:00: الاتحاد المنستيري – اتحاد الأنصار
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