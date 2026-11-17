في ما يليمن منافساتلـ، التي ستدورالجاري:: شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي: النادي الأفريقي – شبيبة القيروان: النجم الرادسي – النادي الرياضي بحمام سوسة: الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الساحلي: الملعب النابلي – النادي الصفاقسي: الاتحاد المنستيري – اتحاد الأنصار