ميزانية وزارة الشؤون الخارجية تقدر بـ404,150 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027
تُقدّر الميزانية المخصصة لـلمهمة الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، في حدود 404,150 مليون دينار، وفق ما ورد في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بـمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء.
توزيع نفقات الوزارةوتتوزع نفقات وزارة الشؤون الخارجية بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:
- نفقات التأجير: 225,784 مليون دينار
- نفقات التسيير: 96,632 مليون دينار
- نفقات التدخلات: 64,284 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 17,450 مليون دينار
ثلاثة برامجكما تتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج، وهي:
- العمل الدبلوماسي بنسبة 61 بالمائة
- العمل القنصلي بنسبة 29 بالمائة
- القيادة والمساندة بنسبة 9 بالمائة
"مرحلة دقيقة ومتقلبة"وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة، أن هذه الجلسة تنعقد في ظل مرحلة دقيقة ومتقلبة يشهدها العالم، بما تفرضه من تحديات كبرى ورهانات حيوية على الدبلوماسية التونسية.
واعتبر أن هذه الجلسة تمثل فرصة لـلتداول بين الوظيفتين التشريعيتين حول التحركات والبرامج والأهداف المستقبلية لـلوزارة، وتقييم الأداء الدبلوماسي وتحديد بوصلة التحرك الخارجي التونسي.
السيادة الوطنية والاحترام المتبادلوشدّد رئيس البرلمان على ضرورة التمسك بالمبادئ الدستورية والتاريخية والخيارات الوطنية القائمة أساساً على المحافظة على السيادة الوطنية وصونها من أي تدخل خارجي، والالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل والندية في التعامل مع جميع الدول والشركاء.
نصرة القضية الفلسطينيةكما أكد التمسك بقيم السلم والأمن الدوليين ودعم الحلول السلمية للنزاعات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والرفض القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية لتونس، فضلاً عن نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
توزيع نفقات الوزارةوتتوزع نفقات وزارة الشؤون الخارجية بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:
- نفقات التأجير: 225,784 مليون دينار
- نفقات التسيير: 96,632 مليون دينار
- نفقات التدخلات: 64,284 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 17,450 مليون دينار
ثلاثة برامجكما تتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج، وهي:
- العمل الدبلوماسي بنسبة 61 بالمائة
- العمل القنصلي بنسبة 29 بالمائة
- القيادة والمساندة بنسبة 9 بالمائة
"مرحلة دقيقة ومتقلبة"وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة، أن هذه الجلسة تنعقد في ظل مرحلة دقيقة ومتقلبة يشهدها العالم، بما تفرضه من تحديات كبرى ورهانات حيوية على الدبلوماسية التونسية.
واعتبر أن هذه الجلسة تمثل فرصة لـلتداول بين الوظيفتين التشريعيتين حول التحركات والبرامج والأهداف المستقبلية لـلوزارة، وتقييم الأداء الدبلوماسي وتحديد بوصلة التحرك الخارجي التونسي.
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