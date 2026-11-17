توزيع نفقات الوزارة



ثلاثة برامج



"مرحلة دقيقة ومتقلبة"



السيادة الوطنية والاحترام المتبادل



نصرة القضية الفلسطينية



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