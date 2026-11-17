شبكة "ليريكا" بين القيروان وسوسة وتونس



شبكة الكوكايين بصفاقس





تمكنتالتابعتان لـبـ، مؤخراً، منلـ، وفق ما أفاد بهاليوملـوأضافذاته، بخصوصالناشطة فيبين، أنه تم، ومن نوع، ويُشتبه فيكما أفاد بأنالمختصة فيبـأسفرت عن(من بينها)، ويُشتبه في أنها من