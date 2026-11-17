تفكيك شبكتين لترويج المخدرات بسوسة وصفاقس وحجز 7500 قرص "ليريكا"
تمكنت فرقتا مكافحة المخدرات بسوسة وصفاقس التابعتان لـلإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بـإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، مؤخراً، من تفكيك شبكتين لـترويج الأقراص المخدرة والكوكايين، وفق ما أفاد به مصدر أمني اليوم الثلاثاء لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
شبكة "ليريكا" بين القيروان وسوسة وتونسوأضاف المصدر ذاته، بخصوص الشبكة الناشطة في ترويج الأقراص المخدرة بين ولايات القيروان وسوسة وتونس العاصمة، أنه تم إيقاف اثنين من عناصرها الرئيسية، وحجز 7500 قرص مخدر من نوع "ليريكا"، ومبلغ مالي هام ومصوغ وساعات يدوية فاخرة وسيارتين يُشتبه في فساد مصدرهما.
شبكة الكوكايين بصفاقسكما أفاد بأن عملية تفكيك الشبكة المختصة في ترويج مخدر الكوكايين بـجهة صفاقس أسفرت عن إيقاف 3 من عناصرها (من بينها فتاتين)، وحجز كمية من مخدر الكوكايين وميزان إلكتروني وسيارة ومبلغ مالي يُشتبه في أنها من عائدات ترويج المواد المخدرة.
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