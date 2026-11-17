تونس تؤكد التزامها بمواجهة التغيرات المناخية خلال مشاركتها في قمة المناخ COP31 بأنطاليا
(من مبعوثة وات/ مريم الخضراوي) – أكد وزير البيئة الحبيب عبيد التزام تونس بمواصلة تنفيذ خطتها الوطنية الثالثة في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تداعياتها، بما يندرج ضمن توجهها نحو بناء نموذج تنموي أكثر استدامة وقدرة على الصمود**.
وأضاف الحبيب عبيد، في كلمة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء خلال قمة القادة والشق رفيع المستوى، في إطار أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 31)، المنعقدة بـمدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، أن تونس تواصل العمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة على الصمود في أفق سنة 2050.
انتقال مناخي عادلوبيّن أن هذه الاستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون مع ضمان حق الشعب في التنمية والعيش الكريم، والحرص على أن يكون الانتقال المناخي عادلاً وشاملاً لمختلف الجهات والفئات.
التكيف "ضرورة ملحة"وشدّد الوزير على أن التكيف مع التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة لحماية الإنسان وصون مقومات الحياة، في ظل تراجع الموارد المائية وتواتر موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، وما ينجر عن ذلك من تداعيات على الأمنين الغذائي والمائي.
واعتبر أن حماية الموارد المائية والشعاب والمناطق الساحلية والنظم البيئية تمثل استثماراً في استقرار المجتمعات، مؤكداً أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد مسألة بيئية، بل أصبحت تمس حياة الإنسان ومصادر رزقه.
حق الشعب الفلسطينيوفي سياق متصل، أكد الحبيب عبيد حق الشعب الفلسطيني في العيش في بيئة سليمة على كامل أرضه الحرة والمستقلة، وفي النفاذ إلى مختلف الآليات الدولية.
ولفت في هذا الصدد إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما شهده من تداعيات المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة الأخيرة، معتبراً أن هذه الظروف تستدعي الاهتمام بالآثار البيئية والإنسانية.
المحاور العشرة ذات الأولويةوركزت كلمات القادة والوزراء المشاركين في القمة على المحاور العشرة ذات الأولوية المدرجة ضمن أجندة العمل المناخي، والتي تشمل تعبئة التمويلات المناخية، والكهرباء العالمية، والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومبادرة "صفر نفايات".
وأضاف الحبيب عبيد، في كلمة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء خلال قمة القادة والشق رفيع المستوى، في إطار أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 31)، المنعقدة بـمدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، أن تونس تواصل العمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة على الصمود في أفق سنة 2050.
انتقال مناخي عادلوبيّن أن هذه الاستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون مع ضمان حق الشعب في التنمية والعيش الكريم، والحرص على أن يكون الانتقال المناخي عادلاً وشاملاً لمختلف الجهات والفئات.
التكيف "ضرورة ملحة"وشدّد الوزير على أن التكيف مع التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة لحماية الإنسان وصون مقومات الحياة، في ظل تراجع الموارد المائية وتواتر موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، وما ينجر عن ذلك من تداعيات على الأمنين الغذائي والمائي.
واعتبر أن حماية الموارد المائية والشعاب والمناطق الساحلية والنظم البيئية تمثل استثماراً في استقرار المجتمعات، مؤكداً أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد مسألة بيئية، بل أصبحت تمس حياة الإنسان ومصادر رزقه.
حق الشعب الفلسطينيوفي سياق متصل، أكد الحبيب عبيد حق الشعب الفلسطيني في العيش في بيئة سليمة على كامل أرضه الحرة والمستقلة، وفي النفاذ إلى مختلف الآليات الدولية.
ولفت في هذا الصدد إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما شهده من تداعيات المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة الأخيرة، معتبراً أن هذه الظروف تستدعي الاهتمام بالآثار البيئية والإنسانية.
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