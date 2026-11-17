انتقال مناخي عادل



التكيف "ضرورة ملحة"



حق الشعب الفلسطيني



المحاور العشرة ذات الأولوية



وزير البيئة الحبيب عبيدتونسخطتها الوطنية الثالثةمكافحة التغيرات المناخيةقدرتها على التكيفتداعياتهانموذج تنموي أكثر استدامةالصمود**.وأضاف، في كلمة ألقاها صباح اليومخلال، في إطار أشغال، المنعقدة بـمن، أنتواصل العمل على تنفيذوتعزيزفي أفق سنةوبيّن أن هذهتأخذ بعين الاعتبار متطلباتمع ضمان، والحرص على أن يكونلمختلفوشدّدعلى أنأصبحلحمايةوصون، في ظل، وما ينجر عن ذلك من تداعيات علىواعتبر أنتمثل، مؤكداً أنلم تعد مجرد، بل أصبحت تمسوفي سياق متصل، أكدفيعلى كامل، وفيولفت في هذا الصدد إلى، وما شهده من تداعياتالأخيرة، معتبراً أن هذهتستدعيوركزتالمشاركين فيعلىالمدرجة ضمن، والتي تشمل، و، ومع تداعيات، وتعزيز، و