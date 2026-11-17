بدعم من صادرات زيت الزيتون...الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بـ722,7 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2026
سجّل الميزان التجاري الغذائي فائضاً بقيمة 722,7 مليون دينار إلى موفى شهر أكتوبر 2026، مقابل 612,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة.
ويعود ارتفاع الفائض، حسب المرصد، أساساً إلى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 37,1 بالمائة، رغم ارتفاع قيمة واردات الحبوب بنسبة 25,7 بالمائة.
الصادرات الغذائية: 7039,6 مليون ديناروبلغت قيمة الصادرات الغذائية 7039,6 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18,7 بالمائة مقارنة بموفى أكتوبر 2025، في حين بلغت قيمة الواردات 6317 مليون دينار بزيادة بنسبة 18,8 بالمائة.
واستقرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات عند 111,4 بالمائة، مقابل 111,5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
زيت الزيتون يستأثر بـ59,6 بالمائةواستأثر زيت الزيتون بالحصة الأكبر من الصادرات الغذائية، إذ بلغت قيمة صادراته 4197,8 مليون دينار مقابل 3062,1 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2025، لترتفع بنسبة 37,1 بالمائة.
كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 39,9 بالمائة لتبلغ 333,4 ألف طن، وارتفعت حصته من إجمالي الصادرات الغذائية إلى 59,6 بالمائة.
التمور ترتفع بـ11,6 بالمائةوبلغت قيمة صادرات التمور 708,1 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11,6 بالمائة، فيما زادت الكميات المصدرة بنسبة 10,2 بالمائة لتبلغ 112 ألف طن.
وفي المقابل، تراجعت قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري بنسبة 6,8 بالمائة إلى 481,4 مليون دينار، رغم ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 4,9 بالمائة.
الحبوب: 41 بالمائة من الواردات الغذائيةوعلى مستوى الواردات، مثّلت الحبوب 41 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية، وبلغت قيمة وارداتها 2591,1 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 25,7 بالمائة.
وتركزت مشتريات الحبوب أساساً على القمح، الذي بلغت قيمة وارداته 1152,9 مليون دينار، أي ما يعادل 44,5 بالمائة من إجمالي واردات الحبوب.
السكر يرتفع بـ354,5 بالمائةوسجلت واردات السكر ارتفاعاً بنسبة 354,5 بالمائة لتبلغ 817,9 مليون دينار، مقابل 180 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. كما زادت الكميات الموردة بنسبة 319,1 بالمائة لتصل إلى 463,7 ألف طن.
العجز التجاري العام: 23547,2 مليون ديناروفي ما يتعلق بـالميزان التجاري العام، فقد سجّل عجزاً بلغت قيمته 23547,2 مليون دينار موفى أكتوبر 2026، وأرجع المرصد هذا العجز إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 13 بالمائة، رغم زيادة الصادرات بنسبة 7,8 بالمائة.
ويعود ارتفاع الفائض، حسب المرصد، أساساً إلى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 37,1 بالمائة، رغم ارتفاع قيمة واردات الحبوب بنسبة 25,7 بالمائة.
الصادرات الغذائية: 7039,6 مليون ديناروبلغت قيمة الصادرات الغذائية 7039,6 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18,7 بالمائة مقارنة بموفى أكتوبر 2025، في حين بلغت قيمة الواردات 6317 مليون دينار بزيادة بنسبة 18,8 بالمائة.
واستقرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات عند 111,4 بالمائة، مقابل 111,5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
زيت الزيتون يستأثر بـ59,6 بالمائةواستأثر زيت الزيتون بالحصة الأكبر من الصادرات الغذائية، إذ بلغت قيمة صادراته 4197,8 مليون دينار مقابل 3062,1 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2025، لترتفع بنسبة 37,1 بالمائة.
كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 39,9 بالمائة لتبلغ 333,4 ألف طن، وارتفعت حصته من إجمالي الصادرات الغذائية إلى 59,6 بالمائة.
التمور ترتفع بـ11,6 بالمائةوبلغت قيمة صادرات التمور 708,1 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11,6 بالمائة، فيما زادت الكميات المصدرة بنسبة 10,2 بالمائة لتبلغ 112 ألف طن.
وفي المقابل، تراجعت قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري بنسبة 6,8 بالمائة إلى 481,4 مليون دينار، رغم ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 4,9 بالمائة.
الحبوب: 41 بالمائة من الواردات الغذائيةوعلى مستوى الواردات، مثّلت الحبوب 41 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية، وبلغت قيمة وارداتها 2591,1 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 25,7 بالمائة.
وتركزت مشتريات الحبوب أساساً على القمح، الذي بلغت قيمة وارداته 1152,9 مليون دينار، أي ما يعادل 44,5 بالمائة من إجمالي واردات الحبوب.
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