الصادرات الغذائية: 7039,6 مليون دينار



زيت الزيتون يستأثر بـ59,6 بالمائة



التمور ترتفع بـ11,6 بالمائة



الحبوب: 41 بالمائة من الواردات الغذائية



السكر يرتفع بـ354,5 بالمائة



العجز التجاري العام: 23547,2 مليون دينار



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