انتُخب المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري، عضوا بالمكتب التنفيذي للمنتدى الدولي للسجلات التجارية ورئيسا لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمنتدى، وذلك خلال أشغال مؤتمره السنوي المنعقد اليوم الثلاثاء بسنغافورة.ويضم المنتدى الدولي للسجلات التجارية حاليا أكثر من 85 دولة ممثلة بسجلاتها التجارية وسجلات المستفيد الحقيقي، ويُعنى بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين هياكل السجلات التجارية على المستوى الدولي.وسيتولى شواري، بموجب انتخابه، تمثيل تونس ضمن المكتب التنفيذي للمنتدى والمساهمة في أعماله وتوجهاته الاستراتيجية، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون وحضور منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هياكله وأنشطته الدولية.