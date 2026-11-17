تحتضن تونس في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، أشغال الاجتماع التحضيري الثاني للتمرين العسكري متعدد الجنسيات «FLINTLOCK 2027»، بمشاركة قيادة العمليات الخاصة الأمريكية بإفريقيا «SOCAF»، إلى جانب عسكريين وخبراء في التخطيط العسكري ينتمون إلى 38 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا.ويمثل هذا الاجتماع التحضيري، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني، مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التنسيق بين المشاركين، بما يدعم قدراتهم على التخطيط والتدخل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، ويتضمن برنامجه ورشات عمل وجلسات تنسيقية وزيارات ميدانية تهدف إلى ضبط مختلف الجوانب المتعلقة بالإعداد للتمرين، من خلال صياغة سيناريوهات التدريب الميداني وإعداد الخطط الطبية والترتيبات اللوجستية اللازمة لتنفيذه.ويهدف تمرين «FLINTLOCK 2027»، الذي ستحتضنه ليبيا ونيجيريا في وقت لاحق، إلى دعم التعاون العسكري متعدد الجنسيات وتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، من خلال تعزيز قدرات القوات الخاصة للدول المشاركة وتطوير جاهزيتها العملياتية وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية في ما بينها، للتصدي للتهديدات الأمنية الإقليمية على غرار التنظيمات المتطرفة والأنشطة غير المشروعة.