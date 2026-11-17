يشارك وزير التشغيل والتكوين المھني، رياض شوّد، في فعاليات النسخة الثانية لأولمبياد المھن الإفريقية 2026، المنتظمة بولاية وھران الجزائرية من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة 14 وزيرا وفق ما ورد في بلاغ الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.ولفت بلاغ وزارة التشغيل الى ان الوفد التونسي يضم مجموعة من المتكونين الذين يمثلون أربعة إختصاصات تكوينية، ثلاثة منها راجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وهي اللحام، والتركيب والتجهيز الصحي والحراري، والطبخ والمرطبات، الى جانب اختصاص البستنة الراجع بالنظر إلى وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحيوتهدف هذه التظاهرة القارية الى إبراز مهارات الشباب الإفريقي وتثمين كفاءاتهم، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات والتجارب بين دول القارة.وبالتوازي مع فعاليات الأولمبياد، ينتظم "منتدى السياسات الإفريقية للمهارات"، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وبمشاركة 30 وفدا رسميا، وذلك بهدف تبادل الرؤى حول سبل تطوير سياسات التكوين المهني ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن استشراف مهارات المستقبل، لاسيما في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة.وجدير بالاشارة الى انه تم زيارة أجنحة المنافسة والالتقاء بالمشاركين في أولمبياد المهن الإفريقية 2026 بعد فعاليات الافتتاح.