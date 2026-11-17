طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة، وتخصيص الاعتمادات الضرورية لإصلاحه وتطويره وضمان استدامة مؤسساته، داعية إلى فتح حوار مع مختلف الهياكل المهنية، حول مستقبل القطاع ، وإشراكها في بلورة السياسات العمومية والخيارات المالية والتشريعية المتعلقة به.وقالت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، " إن الاستثمار في الصحافة ليس إنفاقا قطاعيا ثانويا، بل هو استثمار في الحق في المعلومة، وفي حرية التعبير، وفي بناء مجتمع ديمقراطي قادر على مواجهة التضليل" .واعتبرت " أن ميزانية الدولة لا ينبغي أن تقتصر على الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية الآنية، بل يتعين أن تعكس أيضا التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات وضمان مقومات إعلام حر ومستقل وتعددي، وأن توفر الشروط الضرورية لاستدامة المؤسسات الإعلامية وتطوير مواردها البشرية وفتح آفاق التشغيل أمام خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار".وفي هذا السياق ، أبرزت النقابة أن الأزمة التى تعيشها المؤسسات الإعلامية لا تقتصر فقط على الصعوبات المالية، بل تشمل هشاشة أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية، وتراجع القدرة التشغيلية للمؤسسات، وتفاقم البطالة والتشغيل غير المستقر، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية وغياب الضمانات الكافية لممارسة المهنة في ظروف تحفظ الكرامة والاستقلالية.وطالبت بوضع خطة وطنية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية، تقوم على معايير الشفافية والحوكمة والتعددية وضمان الاستقلالية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والصحافة الجهوية والمستقلة.ودعت إلى مراجعة منظومة تمويل الإعلام العمومي، بما يضمن استقلاليته المالية والتحريرية وقدرته على أداء دوره في خدمة المصلحة العامة، مع التسريع في استكمال ونشر الأنظمة الأساسية ، وحثت على دعم الإعلام السمعي الخاص والجهوي والجمعياتي عبر مراجعة معاليم البث والتخفيض فيها، بما يراعي الوضعيات المالية لهذه المؤسسات، ويخفف أعباءها التشغيلية.وأكدت النقابة على ضرورة تنظيم مناظرات لانتداب صحفيين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمؤسسات الإعلام العمومي، وبمكاتب الإعلام والاتصال بمختلف الوزارات والدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية والبلديات، على المستويين المركزي والجهوي، بما يضمن استيعاب الكفاءات الصحفية وتطوير الاتصال العمومي وتجديد الموارد البشرية .وأوصت بمعالجة هشاشة التشغيل في قطاع الصحافة والإعلام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، من خلال احترام الاتفاقيات المشتركة والتشريعات الشغلية، وتحسين ظروف العمل والحد من التشغيل الهش وغير المستقر، إلى جانب التسريع في تسوية الوضعيات المهنية والإدارية للصحفيين المتعاقدين بدار سنيب لابراس، بما يضمن حقوقهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.وطالبت بإرساء آليات مستدامة لدعم الصحافة المستقلة والجهوية، بما يضمن تنوع المشهد الإعلامي وتكافؤ الفرص ويحمي التعددية واستقلالية الخط التحريري ، وإلى تنقيح الفصل 67 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، بما يحقق الأهداف المهنية والاجتماعية المنشودة للصحفيين المستقلين والمبادرات الخاصة.