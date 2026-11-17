قال سفير الولايات المتحدة لدى تونس، بيل بازي، في مقابلة بثتها الإذاعة العامة لولاية وايومنغ (Wyoming Public Media) في 13 نوفمبر 2026، إنّ الشراكة الجامعية بين تونس وولاية "وايومنغ" الامريكية "جيدة جدا" وتتيح افاق تعاون في عديد المجالات ولا سيما التسويق التكنولوجي والبحث العلمي والطاقات المتجددة وادارة الموارد المائية.وبين بازي، أثناء زيارته لهذه الولاية مطلع الشهر الجاري، لتقييم التقدم المحرز في هذا البرنامج، الذي أُطلق في عام 2024، أن الروابط التي أُقيمت بين جامعة وايومنغ (UW) وما لا يقل عن أربع جامعات تونسية، من بينها جامعة في صفاقس، بدأت تؤتي أكلها.واوضح في هذا الصدد، «العلاقات بين تونس وولاية وايومنغ ممتازة، لقد زرت، مؤخرًا، جامعة في صفاقس أبرمت شراكة مع جامعة وايومنغ، وتحظى زيارات أعضاء هيئة التدريس التونسية هناك بتقدير خاص. فهي تترك انطباعًا جيدًا للغاية وتشهد على التزام حقيقي من جانبهم».وابرز الدبلوماسي الامريكي أوجه التشابه بين الاقتصاد التونسي واقتصاد ولاية وايومنغ، لا سيما الإمكانات المتوفرة في قطاعات المناجم والفلاحة والتعليم والسياحة. وأشار إلى أن تونس، باعتبارها منتجاً كبيراً للفسفاط، فهي تشترك مع هذه الولاية الأمريكية في خبرة في مجال المناجم كفيلة بأن تشكل أساساً لتعزيز التعاون الثنائي.وفي معرض حديثه عن مكافحة ندرة المياه والإدارة المستدامة للأراضي وتنمية السياحة، رأى السفير الامريكي بتونس، أن هذه القطاعات ذات الأولوية تستدعي مزيداً من الاهتمام. وذكر في هذا الصدد، بما شهدته تونس في الصائفة المنقضية من حرارة شديدة وانقطاع التيار الكهربائي.وأوضح أن الشراكة مع ولاية وايومنغ تستند إلى مقاربة ثلاثية تجمع بين مكتب الحاكم والحرس الوطني للولاية وجامعة وايومنغ (UW). وتهدف هذا التعبئة إلى جذب الشركات المختصة في مجال الطاقة المتجددة واستكشاف حلول ملائمة للتحديات المائية، مثل استعادة مياه الأمطار وتخزينها.من ناحية أخرى، سلط بيل بازي الضوء على طابع التبادل الأكاديمي والإمكانات التي تتمتع بها تونس في إطار الدبلوماسية التجارية التي تدعو إليها إدارة الرئيس ترامب.واشاد في الان ذاته، بالمستوى الرفيع للطلبة التونسيين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والصحة، لافتا إلى أن العديد من المشاريع الواعدة، التي عُرضت خلال لقاءات انتظمت في مقر إقامته في تونس، ولا سيما في مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتصنيع الأطراف الصناعية ومكافحة حرائق الغابات، والتي تواجه صعوبات في التحول إلى واقع ملموس بسبب نقص التمويل والدعم اللازم لتسويقها.وأردف ان السفارة تسعى بالتالي إلى الاستفادة من برامج التجارة بجامعة وايومنغ لتشجيع إنشاء الشركات الناشئة وتسويق هذه الابتكارات.وفي ختام المقابلة، أكد السفير الأهمية الاستراتيجية للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط لحماية حركة الملاحة البحرية الإقليمية.