في إطار تعزيز مهارات الشباب والتعريف بفرص القطاع البحري، نظم المركب الشبابي بسوسة بالشراكة مع جمعية الكتلة البحرية التونسية دورة تكوينية حول تثمين المنتوجات البحرية لفائدة عدد من شبان الجهةوتضمن البرنامج حصصا نظرية في ريادة الأعمال الزرقاء،والتعرف على خصوصيات المهن البحرية وآفاقها بتأطير من مختصين في المجالومثلت الدورة التكوينية لتي تتواصل على امتداد ايام 20و21و22 نوفمبر الجاري، فرصة للشباب لاكتساب معارف ومهارات جديدة ،واكتشاف آفاق مهنية واعدةكما تضمن برنامج الندوة، الى جانب المداخلات النظرية لعدد من المختصين في المجال لفائدة الشباب المشاركين،تطبيقا عمليا ،وزيارات ميدانية لاكتشاف واقع المهن البحرية