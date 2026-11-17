سوسة: دورة تكوينية حول تثمين المنتوجات البحرية بالمركب الشبابي بسوسة
في إطار تعزيز مهارات الشباب والتعريف بفرص القطاع البحري، نظم المركب الشبابي بسوسة بالشراكة مع جمعية الكتلة البحرية التونسية دورة تكوينية حول تثمين المنتوجات البحرية لفائدة عدد من شبان الجهة
وتضمن البرنامج حصصا نظرية في ريادة الأعمال الزرقاء،والتعرف على خصوصيات المهن البحرية وآفاقها بتأطير من مختصين في المجال
ومثلت الدورة التكوينية لتي تتواصل على امتداد ايام 20و21و22 نوفمبر الجاري، فرصة للشباب لاكتساب معارف ومهارات جديدة ،واكتشاف آفاق مهنية واعدة
كما تضمن برنامج الندوة، الى جانب المداخلات النظرية لعدد من المختصين في المجال لفائدة الشباب المشاركين،تطبيقا عمليا ،وزيارات ميدانية لاكتشاف واقع المهن البحرية
وتضمن البرنامج حصصا نظرية في ريادة الأعمال الزرقاء،والتعرف على خصوصيات المهن البحرية وآفاقها بتأطير من مختصين في المجال
ومثلت الدورة التكوينية لتي تتواصل على امتداد ايام 20و21و22 نوفمبر الجاري، فرصة للشباب لاكتساب معارف ومهارات جديدة ،واكتشاف آفاق مهنية واعدة
كما تضمن برنامج الندوة، الى جانب المداخلات النظرية لعدد من المختصين في المجال لفائدة الشباب المشاركين،تطبيقا عمليا ،وزيارات ميدانية لاكتشاف واقع المهن البحرية
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