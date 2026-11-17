أهمية الدبلوماسية الاقتصادية... أبرز المواضيع التي طرحها النواب في مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
مثّلت الخدمات القنصلية في الخارج، والدبلوماسية الاقتصادية، إضافة إلى الشغور في عديد السفارات، أهم المحاور التي طرحها نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة المخصصة، اليوم، لـعرض مهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التي حضرها الوزير محمد علي النفطي.
رقمنة الخدمات القنصليةوأكد بالمناسبة النائب نور الدين العكروت على أهمية رقمنة الخدمات القنصلية لاستخراج الوثائق ومراجعة الرسوم على بعض الخدمات، داعياً إلى تسهيل إجراءات عبور التونسيين بالخارج خلال فترات العودة الصيفية.
كما حثّ على ضرورة تذليل الصعوبات الإدارية للراغبين من أبناء الوطن بالخارج في بعث مشاريع بتونس، مشدداً على وجوب إحداث خلايا أزمة بالخارج لإجلاء التونسيين في مناطق النزاع.
منصة للتعريف بالاستثمار في تونسوفي باب الدبلوماسية الاقتصادية، طرحت النائبة سعيدة شقير بعث منصة للتعريف بأهمية الاستثمار في تونس، والعمل على تعزيز الثقة بين المواطنين بالخارج مع بلدهم الأصلي، مقترحة في هذا الصدد تخصيص جزء من تحويلات الجالية إلى استثمارات.
ولتحفيز دور التونسيين بالخارج، طرح النائب محسن بن سالم ضرورة الإسراع في مراجعة أسعار الرحلات الجوية والبحرية، والتقليص من التعقيدات الديوانية، مبيّناً أن طول الإجراءات يساهم في تقلص حجم الاستثمارات في البلاد.
"404 ملايين دينار غير كافية"من جانبه، اعتبر النائب أكرم بن سالم أن تخصيص 404 ملايين دينار كـميزانية لـوزارة الشؤون الخارجية غير كافية نظراً لـالمسؤوليات المناطة بعهدتها، خاصة منها استقطاب رجال الأعمال وجلب الاستثمارات.
وطالب في نفس السياق النائب مسعود قريرة بـالترفيع في حجم ميزانية الوزارة، مع العمل على التسريع في استرجاع جثث التونسيين الذين يتوفاهم الأجل في الخارج.
كما شدّد على أهمية رقمنة كل الخدمات، وذلك لـتجنب الطوابير الطويلة التي تعاني منها القنصليات التونسية في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.
الهجرة غير النظامية و"5+5"وفي ملف الهجرة غير النظامية، بيّن النائب بوبكر بن يحي أهمية طرح هذا الموضوع في اجتماعات مجموعة 5+5 لإيجاد الحلول، مشدداً على أهمية رسم استراتيجية من أجل تعميق علاقة البلاد مع الاتحاد الإفريقي من أجل تكثيف الاستثمارات التونسية في القارة وجعل البلاد بوابة لإفريقيا.
الشغور في التمثيلياتوانتقد النائب محمد علي سليمان ما اعتبره الشغور في عديد التمثيليات التونسية بالخارج، وخاصة منها في البلدان التي تعتبر مهمة لتونس، متسائلاً عن تراجع حجم الزيارات الثنائية.
"حماية صورة تونس"من جانبها، أكدت النائبة فاطمة المسدي ضرورة حماية تونس من كم المغالطات التي تشوه صورتها، معتبرة بأن هناك من يسعى إلى ضرب صورة البلاد في مجال حقوق الإنسان لدى الهيئات الأممية والدولية.
تقييم عمل البعثات الدبلوماسيةوطرح من جانبه النائب لطفي الهمامي ضرورة تقييم عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، داعياً إلى إيجاد الآليات لمساعدة المؤسسات الاقتصادية التونسية على النفاذ للأسواق الخارجية.
وتحدث النائب كمال الماجري على الدور المناط بـالوزارة في الترويج لمنتوجات تونس من خلال دبلوماسية نشيطة تكون في طلية المعركة التنموية، مضيفاً أن الأسواق الإفريقية تحتاج المزيد من العمل.
"سفير التكنولوجيا"واقترح النائب فهمي مبارك إحداث خطة "سفير التكنولوجيا" على غرار عديد البلدان، يكون مهمته تعميق العلاقات الدولية في المجال التكنولوجي، عرجاً على ما سماه ضعف الموقف الدبلوماسي التونسي في التنديد بالاعتداءات الأمريكية على إيران، معتبراً أنه موقف "رمادي".
الصالونات الدوليةمن جانب آخر، شدّد النائب ظافر الصغيري على أهمية مشاركة تونس في الصالونات الدولية، معتبراً أن تمثيلية البلاد في عديد التظاهرات الاقتصادية العالمية يعتبر ضعيفاً.
واعتبر أن دور الوزارة لا يقتصر على الجانب الدبلوماسي، وإنما تنشيط دور الوكالة التونسية للتنمية والتعاون الدولي وتنمية الترويج لمنتوجات تونس، خاصة في مجال زيت الزيتون والفسفاط، إضافة إلى مرافقة المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية والدولية.
السيادة الوطنيةكما أجمع عديد النواب على أهمية الدفاع عن السيادة الوطنية في وجه أي تدخل خارجي، وضرورة الاستعداد دبلوماسياً لـلتحولات التي يعرفها العالم.
رقمنة الخدمات القنصليةوأكد بالمناسبة النائب نور الدين العكروت على أهمية رقمنة الخدمات القنصلية لاستخراج الوثائق ومراجعة الرسوم على بعض الخدمات، داعياً إلى تسهيل إجراءات عبور التونسيين بالخارج خلال فترات العودة الصيفية.
كما حثّ على ضرورة تذليل الصعوبات الإدارية للراغبين من أبناء الوطن بالخارج في بعث مشاريع بتونس، مشدداً على وجوب إحداث خلايا أزمة بالخارج لإجلاء التونسيين في مناطق النزاع.
منصة للتعريف بالاستثمار في تونسوفي باب الدبلوماسية الاقتصادية، طرحت النائبة سعيدة شقير بعث منصة للتعريف بأهمية الاستثمار في تونس، والعمل على تعزيز الثقة بين المواطنين بالخارج مع بلدهم الأصلي، مقترحة في هذا الصدد تخصيص جزء من تحويلات الجالية إلى استثمارات.
ولتحفيز دور التونسيين بالخارج، طرح النائب محسن بن سالم ضرورة الإسراع في مراجعة أسعار الرحلات الجوية والبحرية، والتقليص من التعقيدات الديوانية، مبيّناً أن طول الإجراءات يساهم في تقلص حجم الاستثمارات في البلاد.
"404 ملايين دينار غير كافية"من جانبه، اعتبر النائب أكرم بن سالم أن تخصيص 404 ملايين دينار كـميزانية لـوزارة الشؤون الخارجية غير كافية نظراً لـالمسؤوليات المناطة بعهدتها، خاصة منها استقطاب رجال الأعمال وجلب الاستثمارات.
وطالب في نفس السياق النائب مسعود قريرة بـالترفيع في حجم ميزانية الوزارة، مع العمل على التسريع في استرجاع جثث التونسيين الذين يتوفاهم الأجل في الخارج.
كما شدّد على أهمية رقمنة كل الخدمات، وذلك لـتجنب الطوابير الطويلة التي تعاني منها القنصليات التونسية في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.
الهجرة غير النظامية و"5+5"وفي ملف الهجرة غير النظامية، بيّن النائب بوبكر بن يحي أهمية طرح هذا الموضوع في اجتماعات مجموعة 5+5 لإيجاد الحلول، مشدداً على أهمية رسم استراتيجية من أجل تعميق علاقة البلاد مع الاتحاد الإفريقي من أجل تكثيف الاستثمارات التونسية في القارة وجعل البلاد بوابة لإفريقيا.
الشغور في التمثيلياتوانتقد النائب محمد علي سليمان ما اعتبره الشغور في عديد التمثيليات التونسية بالخارج، وخاصة منها في البلدان التي تعتبر مهمة لتونس، متسائلاً عن تراجع حجم الزيارات الثنائية.
"حماية صورة تونس"من جانبها، أكدت النائبة فاطمة المسدي ضرورة حماية تونس من كم المغالطات التي تشوه صورتها، معتبرة بأن هناك من يسعى إلى ضرب صورة البلاد في مجال حقوق الإنسان لدى الهيئات الأممية والدولية.
تقييم عمل البعثات الدبلوماسيةوطرح من جانبه النائب لطفي الهمامي ضرورة تقييم عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، داعياً إلى إيجاد الآليات لمساعدة المؤسسات الاقتصادية التونسية على النفاذ للأسواق الخارجية.
وتحدث النائب كمال الماجري على الدور المناط بـالوزارة في الترويج لمنتوجات تونس من خلال دبلوماسية نشيطة تكون في طلية المعركة التنموية، مضيفاً أن الأسواق الإفريقية تحتاج المزيد من العمل.
"سفير التكنولوجيا"واقترح النائب فهمي مبارك إحداث خطة "سفير التكنولوجيا" على غرار عديد البلدان، يكون مهمته تعميق العلاقات الدولية في المجال التكنولوجي، عرجاً على ما سماه ضعف الموقف الدبلوماسي التونسي في التنديد بالاعتداءات الأمريكية على إيران، معتبراً أنه موقف "رمادي".
الصالونات الدوليةمن جانب آخر، شدّد النائب ظافر الصغيري على أهمية مشاركة تونس في الصالونات الدولية، معتبراً أن تمثيلية البلاد في عديد التظاهرات الاقتصادية العالمية يعتبر ضعيفاً.
واعتبر أن دور الوزارة لا يقتصر على الجانب الدبلوماسي، وإنما تنشيط دور الوكالة التونسية للتنمية والتعاون الدولي وتنمية الترويج لمنتوجات تونس، خاصة في مجال زيت الزيتون والفسفاط، إضافة إلى مرافقة المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية والدولية.
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