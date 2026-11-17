رقمنة الخدمات القنصلية



منصة للتعريف بالاستثمار في تونس



"404 ملايين دينار غير كافية"



الهجرة غير النظامية و"5+5"



الشغور في التمثيليات



"حماية صورة تونس"



تقييم عمل البعثات الدبلوماسية



"سفير التكنولوجيا"



الصالونات الدولية



السيادة الوطنية



مثّلت، و، إضافة إلى، أهم المحاور التي طرحها نوابفيالمخصصة، اليوم، لـ، التي حضرهاوأكد بالمناسبة النائبعلى أهميةلاستخراجعلى بعض، داعياً إلىخلالكما حثّ على ضرورةللراغبين منفي، مشدداً على وجوب إحداثلإجلاءفيوفي باب، طرحت النائبةللتعريف بأهمية، والعمل على تعزيزبينمع، مقترحة في هذا الصددإلىولتحفيز دور، طرح النائبضرورة، و، مبيّناً أنيساهم فيفي البلاد.من جانبه، اعتبر النائبأن تخصيصكـلـنظراً لـالمناطة بعهدتها، خاصة منهاوطالب في نفس السياق النائببـ، مع العمل علىالذين يتوفاهم الأجل فيكما شدّد على أهمية، وذلك لـالتي تعاني منهاوعدد منوفي ملف، بيّن النائبأهمية طرح هذا الموضوع فيلإيجاد، مشدداً على أهمية رسممن أجلمن أجلفيوجعل البلادوانتقد النائبما اعتبرهفي عديد، وخاصة منها في، متسائلاً عنمن جانبها، أكدت النائبةضرورةمنالتي تشوه، معتبرة بأن هناك من يسعى إلىفي مجاللدىوطرح من جانبه النائبضرورةفي، داعياً إلى إيجادلمساعدةعلىوتحدث النائبعلى الدور المناط بـفيمن خلالتكون في، مضيفاً أنتحتاجواقترح النائبإحداثعلى غرار عديد، يكون مهمتهفي، عرجاً على ما سماهفي، معتبراً أنهمن جانب آخر، شدّد النائبعلى أهمية، معتبراً أنفي عديديعتبرواعتبر أنلا يقتصر على، وإنما، خاصة في مجال، إضافة إلىفيكما أجمع عديدعلى أهميةفي وجه أي، وضرورةلـالتي يعرفها