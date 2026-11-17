رفض الفصل 24



مضمون الفصل 24





الفصول المصادق عليها



تأجيل النظر في أحكام الميزانية



اعتمادات محدودة



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