جامعة المنستير تبحث مع وفد صيني آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نظمت جمعية الابتكار في التعليم بين الصين وشمال افريقيا، أمس الجمعة، بمقر جامعة المنستير لقاء مع وفد عن اللجنة المركزية للجنة الثورية للكومينتانغ الصيني، تم خلاله التباحث حول آفاق تعزيز التعاون التونسي الصيني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكاروتناول اللقاء فرص تطوير التعاون في مجالات العلوم الصيدلانية والبيولوجيا والتكنولوجيات الحيوية والعلوم والتكنولوجيات والهندسة، إلى جانب اللغات والثقافة فضلا عن التكوين والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي والابتكار.وحضر اللقاء رئيس جامعة المنستير ونائبا الرئيس وعدد من عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية الى جانب عدد من طلبة المعهد العالي للغات بالمكنين ممن تابعوا دروسا في اللغة الصينية .وقد سلم الوفد الصيني بالمناسبة لوحة " Unity Book House " للجامعة الى جانب مجموعة من الكتب الكلاسيكية الصينية دعما للتبادل اللغوي والثقافي.وتندرج زيارة الوفد الصيني الى جامعة المنستير في إطار توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسات الصينية وتعزيز انفتاحها الدولي.