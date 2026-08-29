فيديو يثير الجدل: أعوان بلدية يلقون الفضلات في مساحة قريبة من المناطق السكنية

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر أعوان إحدى البلديات وهم يقومون بإلقاء الفضلات في إحدى المساحات، بعيدا عن أعين المواطنين.وبحسب ما أظهره الفيديو، فإنه عوض نقل الفضلات على متن الشاحنة والتوجه بها إلى المصبات المخصصة والقانونية، تم إلقاؤها في منطقة قريبة من المساكن.وأثار المشهد استياء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن مثل هذه التصرفات تمثل تجاوزا للقوانين المنظمة للتصرف في النفايات، فضلا عن المخاطر البيئية والصحية التي قد تنجر عن إلقاء الفضلات عشوائيا بالقرب من المناطق السكنية.