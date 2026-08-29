تارانتو 2026: مروى بوزياني مرشحة للذهب وتتويج بقية العدائين رهين جاهزيتهم

الجهيناوي قادر على حصد ميدالية أو اثنتين



حظوظ العيوني أكبر في سباق 1500 متر



رحاب الصغير بين البرونزية والمركز الخامس



أكد المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى،، أن العداءةتنطلق بحظوظ وافرة لإحراز الميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، فيما يبقى تتويج بقية العدائين التونسيين رهينا بمدى جاهزيتهم يوم المنافسة.وأوضح كمون، في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو، أن مروى بوزياني، التي أحرزت الميدالية الفضية خلال دورة الألعاب المتوسطية بوهران سنة 2022، تبدو في أعلى درجات الجاهزية للظفر بالذهب في سباقوأرجع المدير الفني الوطني جاهزية بوزياني، حاملة الرقم القياسي الوطني في الاختصاص، إلى مشاركاتها المنتظمة في جولات الدوري الماسي، الذي تتصدر ترتيبه العام حاليا، فضلا عن التربصات المكثفة التي أجرتها، وكان آخرها بالمغرب.من جهة أخرى، أكد نور الدين كمون أن، صاحب المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 في سباق 3000 متر موانع، سيشارك في هذا الاختصاص إلى جانب سباقوبيّن أن الجهيناوي، المحترف في إيطاليا، اكتسب خبرة كبيرة في المواعيد الدولية الكبرى، معتبرا أنه قادر على الظفر بميدالية، أو حتى ميداليتين، في السباقين.وفي ما يتعلق بالعداء، الذي سيشارك في سباقي، أوضح كمون أن صعوده على منصة التتويج سيظل مرتبطا بمجريات السباقين والمناورات التكتيكية للمنافسين، وخاصة العدائين الجزائريين والإسبان والإيطاليين.وأضاف أن حظوظ العيوني تبدو أوفر في سباقمقارنة بسباق 800 متر، الذي وصفه بأنه سيكون على مستوى تكتيكي وبدني مرتفع، مشيرا إلى أن العيوني لم يتمكن من القيام بالتحضيرات الكافية للموعد المتوسطي أو إجراء تربصات خارجية لأسباب لوجستية.وبخصوص مشاركة العداءةفي سباق 3000 متر موانع، أكد المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى أن الألعاب المتوسطية تمثل فرصة مهمة لها للاحتكاك بمنافسات من مستوى عال، ومن بينهن البطلة التونسية مروى بوزياني.وأشار إلى أن النتيجة المرتقبة لرحاب الصغير قد تتراوح بين