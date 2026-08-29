تارانتو 2026: مروى بوزياني مرشحة للذهب وتتويج بقية العدائين رهين جاهزيتهم
أكد المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى، نور الدين كمون، أن العداءة مروى بوزياني تنطلق بحظوظ وافرة لإحراز الميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، فيما يبقى تتويج بقية العدائين التونسيين رهينا بمدى جاهزيتهم يوم المنافسة.
وأوضح كمون، في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو، أن مروى بوزياني، التي أحرزت الميدالية الفضية خلال دورة الألعاب المتوسطية بوهران سنة 2022، تبدو في أعلى درجات الجاهزية للظفر بالذهب في سباق 3000 متر موانع.
وأرجع المدير الفني الوطني جاهزية بوزياني، حاملة الرقم القياسي الوطني في الاختصاص، إلى مشاركاتها المنتظمة في جولات الدوري الماسي، الذي تتصدر ترتيبه العام حاليا، فضلا عن التربصات المكثفة التي أجرتها، وكان آخرها بالمغرب.
الجهيناوي قادر على حصد ميدالية أو اثنتينمن جهة أخرى، أكد نور الدين كمون أن محمد أمين الجهيناوي، صاحب المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 في سباق 3000 متر موانع، سيشارك في هذا الاختصاص إلى جانب سباق 5000 متر.
وبيّن أن الجهيناوي، المحترف في إيطاليا، اكتسب خبرة كبيرة في المواعيد الدولية الكبرى، معتبرا أنه قادر على الظفر بميدالية، أو حتى ميداليتين، في السباقين.
حظوظ العيوني أكبر في سباق 1500 متروفي ما يتعلق بالعداء عبد السلام العيوني، الذي سيشارك في سباقي 800 متر و1500 متر، أوضح كمون أن صعوده على منصة التتويج سيظل مرتبطا بمجريات السباقين والمناورات التكتيكية للمنافسين، وخاصة العدائين الجزائريين والإسبان والإيطاليين.
وأضاف أن حظوظ العيوني تبدو أوفر في سباق 1500 متر مقارنة بسباق 800 متر، الذي وصفه بأنه سيكون على مستوى تكتيكي وبدني مرتفع، مشيرا إلى أن العيوني لم يتمكن من القيام بالتحضيرات الكافية للموعد المتوسطي أو إجراء تربصات خارجية لأسباب لوجستية.
رحاب الصغير بين البرونزية والمركز الخامسوبخصوص مشاركة العداءة رحاب الصغير في سباق 3000 متر موانع، أكد المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى أن الألعاب المتوسطية تمثل فرصة مهمة لها للاحتكاك بمنافسات من مستوى عال، ومن بينهن البطلة التونسية مروى بوزياني.
وأشار إلى أن النتيجة المرتقبة لرحاب الصغير قد تتراوح بين المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، والمركز الخامس.
وأوضح كمون، في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو، أن مروى بوزياني، التي أحرزت الميدالية الفضية خلال دورة الألعاب المتوسطية بوهران سنة 2022، تبدو في أعلى درجات الجاهزية للظفر بالذهب في سباق 3000 متر موانع.
وأرجع المدير الفني الوطني جاهزية بوزياني، حاملة الرقم القياسي الوطني في الاختصاص، إلى مشاركاتها المنتظمة في جولات الدوري الماسي، الذي تتصدر ترتيبه العام حاليا، فضلا عن التربصات المكثفة التي أجرتها، وكان آخرها بالمغرب.
الجهيناوي قادر على حصد ميدالية أو اثنتينمن جهة أخرى، أكد نور الدين كمون أن محمد أمين الجهيناوي، صاحب المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 في سباق 3000 متر موانع، سيشارك في هذا الاختصاص إلى جانب سباق 5000 متر.
وبيّن أن الجهيناوي، المحترف في إيطاليا، اكتسب خبرة كبيرة في المواعيد الدولية الكبرى، معتبرا أنه قادر على الظفر بميدالية، أو حتى ميداليتين، في السباقين.
حظوظ العيوني أكبر في سباق 1500 متروفي ما يتعلق بالعداء عبد السلام العيوني، الذي سيشارك في سباقي 800 متر و1500 متر، أوضح كمون أن صعوده على منصة التتويج سيظل مرتبطا بمجريات السباقين والمناورات التكتيكية للمنافسين، وخاصة العدائين الجزائريين والإسبان والإيطاليين.
وأضاف أن حظوظ العيوني تبدو أوفر في سباق 1500 متر مقارنة بسباق 800 متر، الذي وصفه بأنه سيكون على مستوى تكتيكي وبدني مرتفع، مشيرا إلى أن العيوني لم يتمكن من القيام بالتحضيرات الكافية للموعد المتوسطي أو إجراء تربصات خارجية لأسباب لوجستية.
رحاب الصغير بين البرونزية والمركز الخامسوبخصوص مشاركة العداءة رحاب الصغير في سباق 3000 متر موانع، أكد المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى أن الألعاب المتوسطية تمثل فرصة مهمة لها للاحتكاك بمنافسات من مستوى عال، ومن بينهن البطلة التونسية مروى بوزياني.
وأشار إلى أن النتيجة المرتقبة لرحاب الصغير قد تتراوح بين المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، والمركز الخامس.
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