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أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 22 اوت إلى 28 اوت 2026 )

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 14:07 قراءة: 3 د, 6 ث
      
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 22 اوت إلى 28 اوت 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:


22 اوت

- رئيس الجمهورية قيس سعيّد يعاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعلبيها بالوسلاتية من ولاية القيروان، ويطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلّقة خاصّة بالتّوزيع.


23 اوت

- مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي يؤكد تواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر، إثر غرق مركب بسواحل جرجيس، وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا.

24 اوت

- وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تحتضن حفل توقيع "محضر النقاشات"،الخاص بمشروع "الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية" بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بحضور سفير جمهورية كوريا بتونس "لي تاي وون".

25 اوت

- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم يوم غد الأحد ، القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية.

-هيئة الانتخابات تضع على ذمة العموم، القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة بولاية توزرعن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة.

26 اوت

- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يؤكد لدى اشرافه على اجتماع ضمّ كلّا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ،ووزير التجهيزوالإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، ان الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل نتيجة أعمال مدبرة.

- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد على النفطي يشارك في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .

- وزير الداخلية خالد النوري يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمّد بن علي كومان، ومثل اللقاء فرصة للتشاور حول جملة من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

- ولاية تونس: اجتماع المجلس الجهوي للأمن حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية.

- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، يلتقي سفير اليابان بتونس "سايتو جون".


27 اوت

- صدور قرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين، على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 سبتمبر 2026.

-الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن عن استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس.

- وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي يفتتح بمقام الإمام علي بن أبي زياد بالقصبة، معرضا حول "الكُتّاب التونسي بين الأمس واليوم" ومخطوطات نادرة من المصحف الشريف.

- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بجدّة بالمملكة العربية السعودية.

28 اوت

- في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، رئيس الجمهورية قيس سعيد يسدي تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية، بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني ،والحرس الوطني ،والحماية المدنية ،ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز، لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزوّد بالمياه، بالتزامن مع موجة الحرّ وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد.

- رئاسة الحكومة تعلم بانه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

- رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، يتفق لدى لقاءه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، على مزيد التنسيق وتوحيد الجهود لمواصلة العمل المشترك بين المنظمات الوطنية بغاية تعميق الحوار حول القضايا الوطنية.

- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، يلتقي سفير دولة قطر بتونس، زايد بن سعيد راشد الكميت الخيارين.
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