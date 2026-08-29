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العنصر الاجرامي " ثعلوبة" في قبضة الشرطة العدلية بحمام الأنف

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 09:50 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف من الاطاحة بعنصر اجرامي خطير بجهة برج الوزير بالزهراء يحمل كنية " ثعلوبة" تورط في عدة سرقات بالسلب ومن داخل محلات سكنية،


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن كهلا تقدم بشكاية مفادها تعرضه الى عملية سلب باستعمال العنف بجهة برج الوزير بالزهراء، مفيدا بأن شابا اعترض سبيله وتولى الاعتداء عليه قبل ان يفتك منه هاتفه ومبلغا ماليا بحوزته، وبناءا على الأوصاف التي قدمها المتضرر تم حصر الشبهة في عنصر اجرامي خطير يحمل كنية " ثعلوبة"،
وحسب ذات المعطيات فإن متضررا ثانيا تقدم بشكاية مفادها تعرض منزله الى السرقة مفيدا بأنه تمكن من معرفة ملامح اللص المشتبه به، حيث بينت التحريات أنه هو نفس الشاب الذي تورط في عملية سلب المتضرر الأول،

وبالتنسيق مع النيابة العمومية تولى أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف مداهمة مكان تحصن العنصر الاجرامي " ثعلوبة" والقاء القبض عليه، وبعرضه على المتضررين تعرفا عليه منذ الوهلة الأولى، لتأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ به إلى حين احالته على أنظارها لاحقا.
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