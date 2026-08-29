هجوم يطال قصر الرئاسة في النيجر

صدّ الحرس الجمهوري في النيجر، اليوم السبت، “متمردين من صفوف القوات المسلحة حاولوا دخول القصر الرئاسي” في العاصمة نيامي، حيث لا يزال إطلاق النار متواصلا منذ الليل، وفق ما أفاد مصدر أمني في غرب إفريقيا وكالة فرانس برس.وسمع إطلاق نار غزير في عدد من أحياء نيامي طوال ليل الجمعة، ولا سيما في وسط المدينة بمحيط القصر الجمهوري، وفي منطقة المطار التي تضم قاعدة عسكرية مهمة.وقطع بث التلفزيون الوطني للنيجر أكثر من ساعة، صباح اليوم السبت، قبل استئنافه قرابة الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.