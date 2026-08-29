تارانتو 2026-جودو: التونسية مرام جمور تنهزم في الدور ربع النهائي أمام الايطالية كارلوتا افانزاتو

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انهزمت لاعبة الجيدو التونسية مرام جمور أمام الايطالية كارلوتا افانزاتو بالنقاط اليوم السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي لوزن تحت 63 كلغ بدورة الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تارانتو الايطالية.

وكانت جمور قد فازت في الدور ثمن النهائي في وقت سابق اليوم السبت على مارغاريدا صوفيا بالإسقاط.