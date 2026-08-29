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الرباع محمد امين بوحجبة توارى عن الأنظار في مطار روما دقائق قليلة قبل الإقلاع نحو مطار برينديزي (رئيس البعثة)

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 11:19 قراءة: 1 د, 39 ث
      
من مبعوث وات طارق سايحي - أكد رضا العياشي، رئيس بعثة المنتخب التونسي لرفع الاثقال المشاركة في الألعاب المتوسطية "تارانتو 2026"، أن الرباع محمد أمين بوحجبة توارى عن الأنظار في مطار روما دقائق قليلة قبل الإقلاع نحو مطار برينديزي في رحلة داخلية أقلت عناصر الوفد التونسي نحو مدينة تارانتو.


وأوضح العياشي، في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو، أن الوفد الذي يتألف من ثلاثة مدربين فضلا عن خمسة رباعين آخرين وصل أمس الجمعة إلى مطار روما قادما من تونس حيث مكث الوفد مدة تناهز الأربع ساعات قبل الولوج الى قاعة المغادرة ثم الاصطفاف لامتطاء الطائرة المتوجهة الى مطار مدينة برينديزي في رحلة داخلية غير أن محمد أمين بوحجبة تخلف عن بقية أفراد البعثة دون أن يلحظ أحد ذلك وهو ما تم اكتشافه فعليا داخل الطائرة بعد تدخل الطواقم المشرفة على الرحلة عبر عملية الاعلام بغياب أحد الركاب.


وأضاف العياشي، الذي يشغل بالتوازي خطة مدرب منتخب الفتيات، أنه نظرا لضيق الوقت وضرورة الامتثال لبروتوكول الإقلاع الذي أدى إلى عدم التمكن من البحث عنه على الوجه الاكمل، فإنه تم حال الوصول إلى مطار برينديزي إشعار الجامعة التونسية لرفع الاثقال في شخص رئيسها عارف البريني بالواقعة.
وختم أن الحادثة أثارت استغراب كافة عناصر الوفد باعتبار أن بوحجبة لم تظهر عليه نوايا الاختفاء طيلة فترة التحضيرات أو خلال الدقائق التي سبقت عدم التحاقه ببقية أفراد الوفد بمطار روما.

كما عبر عن أسفه للحادثة مشيرا إلى الامكانيات الفنية للرباع بوحجبة الذي كان قادرا على اعتلاء منصة التتويج في ألعاب تارانتو على حد تعبيره.

يذكر أن بوحجبة الذي كان سيتنافس في وزن 65 كلغ خلال ألعاب تارانتو سبق أن أحرز ميداليتين برونزيتين في الألعاب المتوسطية "وهران 2022" إلى جانب ثلاث ميداليات برونزية في بطولة إفريقيا "الإسماعيلية 2026".

وبذلك، سيكتفي منتخب رفع الاثقال الذي وصل أمس الجمعة ليلا الى القرية المتوسطية بتارانتو بالمشاركة في المنافسات المتوسطية المبرمجة أيام 31 اوت الجاري و1 و2 سبتمبر القادمين بخمسة عناصر هم كل من أيمن باشا (110 كلغ) وكارم بن هنية (75 كلغ) وآمنة بن سايح (53 كلغ) وآية العوادي (61 كلغ) وجواهر القاسمي (69 كلغ).
ر - طارق
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