منظمة الأطباء الشبان تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب موجة الحر

دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، محذّرة من تزايد الضغط على أقسام الاستعجالي في ظل موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن أقسام الاستعجالي تشهد، وفق تقديرها، ارتفاعا وصفته بـ«غير المسبوق» في عدد الوفيات وحالات الإيواء المرتبطة بضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة.وأفادت المنظمة بأن المصالح المختصة بوزارة الصحة قامت، وفق معلوماتها، بإحصاء المعطيات المتعلقة بحالات الوفاة والإصابة بضربات الشمس، إلى جانب معطيات حول طاقة استيعاب أقسام الإنعاش، معتبرة أن هذه الأرقام لم يتم نشرها رسميا إلى حد الآن.وطالبت المنظمة بالإعلان الفوري عن حالة الطوارئ الصحية، داعية إلى دعم مهنيي الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات موجة الحر والحد من المخاطر التي قد تهدد المواطنين.