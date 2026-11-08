المرصد الوطني لسلامة المرور ينظم ورشة لتقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يومي 9 و10 نوفمبر 2026

ينظم المرصد الوطني لسلامة المرور، يومي 9 و10 نوفمبر 2026، بضاحية قمرت، ورشة عمل حول تقييم ودعم الاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات للسلامة المرورية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والمساءلة وتطوير آليات إدارة الأداء.وتندرج هذه الورشة، التي تنتظم ببادرة من المرصد الوطني لسلامة المرور باعتباره الهيكل المنسق للاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات للسلامة المرورية، في سياق الجهود الرامية إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية وتطوير آليات تقييمها ومتابعتها.وتهدف أشغال الورشة إلى بحث سبل إرساء آليات أكثر نجاعة للحوكمة والمساءلة وإدارة الأداء، بما يتيح متابعة مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرسومة وتقييم نتائج التدخلات المعتمدة في مجال السلامة المرورية.كما تمثل هذه المناسبة فرصة لتعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجال السلامة على الطرقات وتطوير مقاربات مشتركة للتقييم والمتابعة، بما من شأنه دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والمساهمة في الحد من حوادث المرور والتقليص من تداعياتها البشرية والاجتماعية والاقتصادية.