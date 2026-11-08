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اثر بيانات الافريقي والترجي، جامعة كرة القدم تدعو الاندية الي التحلي بروح المسؤولية والعمل على تهدئة الأجواء

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 21:18 قراءة: 1 د, 4 ث
      
دعت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بيان أصدرته الأحد 8 نوفمبر، جميع الأندية المنضوية تحت لوائها إلى التحلي بروح المسؤولية والرصانة، والعمل على تهدئة الأجواء وتجنب كل ما من شأنه زيادة حدة التوتر أو تأجيج الخلافات داخل الساحة الرياضية.


وأكدت الجامعة احترامها الكامل لحق الأندية في التعبير عن مواقفها والدفاع عن مصالحها، مشددة على ضرورة معالجة الاختلافات والمسائل المطروحة في إطار المؤسسات والهياكل الرياضية المختصة، ووفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، بعيدا عن التصعيد الإعلامي وتبادل البلاغات والتصريحات التي لا تخدم مصلحة كرة القدم التونسية.
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كما دعت مختلف مكونات العائلة الرياضية، من أندية ومسيرين ولاعبين وجماهير وإعلاميين، إلى التحلي بروح التضامن والتآخي، وتغليب لغة الحوار والتفاهم، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بصورة الرياضة الوطنية ومصداقيتها.


وشددت الجامعة على أنها ستظل على مسافة واحدة من جميع الأندية، مع الحرص على تطبيق القانون وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة انفتاحها على الحوار والتشاور مع مختلف مكونات العائلة الرياضية في كنف الاحترام المتبادل وروح المسؤولية.

ويأتي بيان الجامعة على خلفية التوتر الذي شهدته الساحة الرياضية إثر صدور بيانات عن النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، تضمنت تبادلا للاتهامات ومواقف متشددة، أثارت تفاعلا واسعا في أوساط الجماهير والمتابعين للشأن الرياضي.
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