أمطار غزيرة بولاية صفاقس: بولذياب تسجل 68 مليمترا خلال 24 ساعة

سجلت منطقة بولذياب من ولاية صفاقس أعلى كمية من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة بمختلف المناطق، حسب الولايات، وبحساب المليمتر:هرقلة 67، المسعدين 27، أكودة 32، القلعة الكبرى 24، سيدي الهاني 8، مساكن 35، النفيضة 31، شط مريم 44، سيدي بوعلي 25، الساحلين 35، بنبلة 13، قصيبة المديوني 19.بني حسان 14، طبلبة 21، معتمر 43، المكنين 14، الوردانين 32، جمال 37، زرمدين 35، قصر هلال 16، صيادة لمطة بوحجر 16، المنستير المطار 15، البقالطة 20.سد نبهانة 8، الشبيكة 33، الشراردة 20.منزل المهيري 10، بوغرارة 21، صفاقس المطار 8، الغرابة 19، العامرة 22، الطهاهرة 15، بوثدي 24، سيدي منصور 40، الحنشة 27، ساقية الدائر 28، صفاقس المدينة 32، بولذياب 68، العقاربة 14، السلطانية 34.قليبية 10، ياسمين الحمامات 55.قصور الساف 19، السواسي 40، هبيرة 22، الجم 36، أولاد الشامخ 30، شربان 12، المهدية الميناء 21، الشابة 19.