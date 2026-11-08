مستشفى الحبيب ثامر يحدث وحدة للأمراض الجلدية الوراثية والأورام الجلدية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية

أحدث مستشفى الحبيب ثامر وحدة جديدة للأمراض الجلدية الوراثية والأورام الجلدية صلب قسم الأمراض الجلدية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، لتكون الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الصحية العمومية، بما من شأنه تعزيز دقة التشخيص والكشف المبكر عن أورام الجلد والارتقاء بجودة التكفل بالمرضى.وتندرج هذه الإضافة النوعية ، في إطار مساعي المستشفى إلى تطوير آليات التشخيص والتكفل الطبي المتخصص من خلال توفير جهاز متطور للتصوير الجلدي الرقمي بالفيديو الذي يتيح فحص الشامات والآفات الجلدية بدقة عالية مع توثيقها ومتابعتها دوريا بما يساعد على رصد التغيرات المشبوهة والكشف المبكر عن سرطانات الجلد وتعزيز فرص التدخل العلاجي في الوقت المناسب، وفق بلاغ لمستشفى الحبيب ثامر نشره مساء اليوم الاحد على صفحته الرسمية.كما تشمل الوحدة الجديدة إرساء عيادة متعددة الاختصاصات تعنى بالأمراض الجلدية الوراثية بما يضمن توفير متابعة طبية شاملة للمرضى وتطوير أساليب التكفل بهذه الأمراض.ويجسد إحداث هذه الوحدة ، وفق ذات البلاغ ،حرص مستشفى الحبيب ثامر على مواصلة مسار التحديث والتطوير وتعزيز رصيده من التجهيزات الطبية المتطور والارتقاء بخدمات الاختصاصات الدقيقة بما يستجيب لتطلعات المرضى.