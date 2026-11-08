Babnet   Latest update 21:18 Tunis

مستشفى الحبيب ثامر يحدث وحدة للأمراض الجلدية الوراثية والأورام الجلدية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af0d58b9fee70.61723681_nhkogmpijeqfl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 21:01 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أحدث مستشفى الحبيب ثامر وحدة جديدة للأمراض الجلدية الوراثية والأورام الجلدية صلب قسم الأمراض الجلدية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، لتكون الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الصحية العمومية، بما من شأنه تعزيز دقة التشخيص والكشف المبكر عن أورام الجلد والارتقاء بجودة التكفل بالمرضى.


وتندرج هذه الإضافة النوعية ، في إطار مساعي المستشفى إلى تطوير آليات التشخيص والتكفل الطبي المتخصص من خلال توفير جهاز متطور للتصوير الجلدي الرقمي بالفيديو الذي يتيح فحص الشامات والآفات الجلدية بدقة عالية مع توثيقها ومتابعتها دوريا بما يساعد على رصد التغيرات المشبوهة والكشف المبكر عن سرطانات الجلد وتعزيز فرص التدخل العلاجي في الوقت المناسب، وفق بلاغ لمستشفى الحبيب ثامر نشره مساء اليوم الاحد على صفحته الرسمية.


كما تشمل الوحدة الجديدة إرساء عيادة متعددة الاختصاصات تعنى بالأمراض الجلدية الوراثية بما يضمن توفير متابعة طبية شاملة للمرضى وتطوير أساليب التكفل بهذه الأمراض.


ويجسد إحداث هذه الوحدة ، وفق ذات البلاغ ،حرص مستشفى الحبيب ثامر على مواصلة مسار التحديث والتطوير وتعزيز رصيده من التجهيزات الطبية المتطور والارتقاء بخدمات الاختصاصات الدقيقة بما يستجيب لتطلعات المرضى.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339326

babnet

كل الأخبار...

21:18 - اثر بيانات الافريقي والترجي، جامعة كرة القدم تدعو الاندية الي التحلي بروح المسؤولية والعمل على تهدئة الأجواء
21:16 - دانا وايت يعلّق على عرض ترامب تعيينه متحدثا باسم البيت الأبيض
21:11 - ترامب يستبعد استئناف الحرب مع إيران ويشترط التوصل إلى اتفاق قوي
21:05 - "كيف تشعر وأنت خاسر؟".. صحفي يحرج ترامب بسؤال مباشر
21:01 - مستشفى الحبيب ثامر يحدث وحدة للأمراض الجلدية الوراثية والأورام الجلدية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية
20:59 - أمطار غزيرة بولاية صفاقس: بولذياب تسجل 68 مليمترا خلال 24 ساعة
20:07 - مسؤولو وكالات أنباء روسيا والكونغو والغابون يؤكدون حرصهم على تعزيز التعاون الإعلامي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء
20:03 - Abdul El-Sayed Says He Is Ready to Work With Trump, Urges Democrats to Deliver on Election Promises
19:49 - عبد الرحمان السيد: مستعدون للعمل مع ترامب إذا التزم بمعالجة غلاء المعيشة وتوفير الرعاية الصحية للجميع
19:39 - بطولة إنقلترا: ليفربول يعود إلى الانتصارات وبالاس يتذيل الترتيب
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 نوفمبر 2026 | 28 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:55
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet24°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
27°-17
28°-18
28°-16
25°-19
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab