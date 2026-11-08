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بطولة إنقلترا: ليفربول يعود إلى الانتصارات وبالاس يتذيل الترتيب

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 19:39 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أنهى ليفربول سلسلة من هزيمتين في جميع المسابقات، بفوزه 3-1 على مضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، ليزيد الضغوط على مدرب صاحب الأرض بيير ساج، بعدما مُني فريقه بهزيمته الرابعة تواليا في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، وتراجع إلى قاع الترتيب.


ووضع أليكسيس ماك أليستر ليفربول في المقدمة في الدقيقة 40، قبل أن يضاعف زميله لاعب الوسط فلوريان فيرتس النتيجة بعد تسع دقائق من استئناف اللعب، ثم حسم المهاجم ألكسندر إيساك الفوز بهدف في الدقيقة 89.


وقلّص بالاس الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما نفذ إيدي نكيتيا بنجاح ركلة جزاء مثيرة للجدل، احتُسبت إثر التحام خلال صراع هوائي بين ميلوش كيركيز، الظهير الأيسر لليفربول، وداريو أوسوريو مهاجم بالاس.


وكان ليفربول قد حلّ بملعب سيلهرست بارك بحاجة إلى رد فعل، بعد خسارته 1-0 أمام ضيفه أرسنال حامل اللقب في البطولة مطلع الأسبوع الماضي، ثم هزيمته 3-2 أمام فناربخشه في رابطة أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 18 نقطة من عشر مباريات، ليتقدم إلى المركز الرابع في الترتيب، بينما تراجع بالاس إلى المركز 20 والأخير برصيد سبع نقاط، وسط تزايد الضغوط على مدربه بيير ساج.

وكان المدرب الفرنسي، البالغ من العمر 47 عاما، قد تولى تدريب بالاس في جوان الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات.
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