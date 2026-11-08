عراقجي: الكرة الآن في ملعب البيت الأبيض.. إما قبول مقترحنا وإنهاء الحرب أو مواجهة «جحيم من النار»

American voters have made their choice. Time for the White House to make its own.





Our 2-day proposal stands: meet the requirements, including end to war on all fronts, and you will see results.



Or choose war, and see our alert and battle-hardened Warriors rain down hell.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 8, 2026

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الناخبين الأمريكيين حسموا خيارهم، وأن الدور بات الآن على البيت الأبيض لتحديد موقفه من المقترح الإيراني.وأوضح عراقجي أن «مقترح اليومين» الذي قدمته طهران لا يزال مطروحا على الطاولة، داعيا الإدارة الأمريكية إلى قبول المطالب الإيرانية، ومن بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ثم النظر في النتائج المترتبة على ذلك.وفي المقابل، حذّر عراقجي من أن اختيار واشنطن مواصلة الحرب سيجعلها تواجه ما وصفه بـفي ميدان المعركة، مؤكدا أن القوات الإيرانية، التي وصفها بـ«المقاتلين اليقظين والمدربين»، قادرة على تنفيذ ذلك.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر في محيط مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وسط الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن أمن الملاحة البحرية وترتيبات السيطرة على المضيق.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف، أمس الجمعة، عن تنفيذ ضربات أمريكية محدودة استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، مؤكدا أنها دُمّرت خلال دقائق قليلة.