دانا وايت يعلّق على عرض ترامب تعيينه متحدثا باسم البيت الأبيض

UFC President and CEO Dana White commented today on U.S. President Donald J. Trump offering him the role of White House Press Secretary, saying that he was “flying to Washington right now,” and that he is set to meet with President Trump Monday. Following earlier reports from CNN, White still didn’t specify whether or not he would take on the role, but said he imagines there would be more information following his meeting with the president. — OSINTdefender (@sentdefender) November 8, 2026

علّق دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC) ورئيسها التنفيذي، على عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه تولّي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، مؤكدا أنه في طريقه إلى العاصمة واشنطن للقاء الرئيس يوم الاثنين.وقال وايت، اليوم، إنه «في طريقه جوا إلى واشنطن الآن»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يلتقي ترامب الاثنين، دون أن يكشف ما إذا كان سيقبل العرض أو يتولى المنصب بالفعل.وأضاف أنه يتوقع أن تتضح مزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع عقب اجتماعه بالرئيس الأمريكي.وجاءت تصريحات وايت بعد تقارير إعلامية، من بينها تقارير لشبكة CNN، تحدثت عن طرح اسمه لتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، وهو المنصب الذي يتولى مهمة نقل مواقف الإدارة الأمريكية إلى وسائل الإعلام، وتنظيم الإحاطات الصحفية اليومية والرد على أسئلة الصحفيين بشأن سياسات الرئيس وقراراته.وتعود أهمية هذا العرض إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع ترامب بدانا وايت، الذي يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الرياضات القتالية، وكان من الداعمين البارزين للرئيس الأمريكي خلال حملاته الانتخابية، كما شارك في عدد من الفعاليات السياسية التي نظمها الجمهوريون.وكان ترامب قد أعلن، السبت، عبر منصته «تروث سوشيال»، أنه عرض على وايت منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، واصفا إياه بأنه «مقاتل ومحارب»، ومشيرا إلى رغبته في أن يستعين بعدد من نجوم الفنون القتالية المختلطة كمساعدين له، من بينهم حبيب نورمحمدوف وإسلام ماخاشيف وجاستن غايتجي ودانيال كورمييه وأماندا نونيس.وأثار الإعلان اهتماما واسعا، نظرا إلى أن وايت لا ينتمي إلى المجال السياسي أو العمل الإعلامي الحكومي، بل بنى مسيرته المهنية في قطاع الرياضة والترفيه، حيث تولى قيادة منظمة UFC منذ عام 2001، وساهم في تحويلها إلى واحدة من أبرز المؤسسات العالمية في رياضة الفنون القتالية المختلطة.وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه البيت الأبيض تغييرات على مستوى فريقه الإعلامي، إذ غادرت كارولين ليفيت منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض في أوت الماضي، قبل أن تتولى كاتي زكريا المنصب لفترة لم تتجاوز خمسة أيام، ما أبقى المنصب محل تغييرات متتالية.كما سبق لترامب ووايت التعاون في تنظيم حدث كبير لمنظمة UFC على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في جوان 2026، في سابقة لافتة في تاريخ المنظمة.