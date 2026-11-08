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ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يستقطب أكثر من 5 آلاف مشارك من تونس والخارج

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 21:27 قراءة: 0 د, 40 ث
      
استقطبت الدورة الخامسة لماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل من ولاية بنزرت أكثر من 5 آلاف مشارك من مختلف ولايات الجمهورية ومن عدد من الدول الأجنبية، في تظاهرة شهدت نجاحا تنظيميا ولوجستيا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية بنزرت.


وأشار البلاغ الى أن هذه التظاهرة الرياضية والتنشيطية والسياحية والبيئية، التي تجمع محبي رياضات العدو بمختلف اختصاصاتها، ولاسيما سباقات الماراطون، أضحت من أبرز الفعاليات الرياضية التي تشهدها الجهة، باعتبارها تساهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية والتعريف بالمنطقة.


وتولى والي بنزرت، سالم بن يعقوب، صباح اليوم الأحد، إعطاء إشارة انطلاق الدورة، قبل أن يشرف بعد ظهر اليوم، بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد ومعتمد منزل جميل محمد بن جدو والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية منزل جميل محمد القوصري وعضو مجلس نواب الشعب سيرين بوصندل والمندوب الجهوي للشباب والرياضة رياض عزيز، على حفل تسليم الجوائز.
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