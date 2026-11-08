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"كيف تشعر وأنت خاسر؟".. صحفي يحرج ترامب بسؤال مباشر

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 21:05 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وجّه صحفي سؤالا مباشرا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شعوره عقب الهزائم الانتخابية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.


وجاء السؤال خلال مواجهة صحفية مع ترامب، حيث بادره صحفي بدا أنه بريطاني بالقول: «كيف تشعر وأنت خاسر، سيدي الرئيس؟».


ولم يصدر عن ترامب أي رد على السؤال، فيما لم تتوفر تفاصيل إضافية بشأن سياق المواجهة الصحفية أو توقيتها.



وكان الحزب الجمهوري قد مُني، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم 3 نوفمبر، بهزيمة كبيرة أمام منافسه التقليدي الحزب الديمقراطي، الذي حقق مكاسب انتخابية بارزة.

وفي وقت سابق، وصف ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفي بأنها «خطوة هائلة إلى الوراء»، مشيرا إلى أن سوق الأسهم خسر 3 تريليونات دولار في يوم واحد.
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