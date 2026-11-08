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المعهد الوطني للصحة ينظم ملتقى تحسيسيا لتعزيز المنظومة المعلوماتية حول المخدرات والإدمان

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 22:36 قراءة: 0 د, 39 ث
      
نظم المعهد الوطني للصحة مؤخرا بتونس، ملتقى تحسيسيا جهويا حول تعزيز المنظومة المعلوماتية حول المخدرات والإدمان (SIDRA) لفائدة ولايات تونس الكبرى وبنزرت وزغوان، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية من المخدرات والإدمان وتطوير آليات الرصد والمتابعة.


وانتظم هذا الملتقى ، وفق ما تم نشره مساء اليوم الاحد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بتونس، بالتعاون مع المكتب الوطني للمخدرات والمكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح وبدعم من مجموعة بومبيدو التابعة لمجلس أوروبا.


وخصص الملتقى للتذكير بالاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من المخدرات والحد من المخاطر والتكفل بالاضطرابات الناجمة عن استعمال المواد المؤثرة نفسيا فضلا عن تقديم آخر المستجدات المتعلقة بإرساء هذه الاستراتيجية، ولا سيما ما يتصل بتعزيز وتعميم المنظومة المعلوماتية حول المخدرات والإدمان (SIDRA).


كما تم بالمناسبة استعراض سبل تحسين نجاعة مراكز العلاج من الإدمان.
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