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فيديو اليوم: أعوان الستاغ يحاولون اعادة التيار في ظروف سيئة

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 09:36 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يوثق جهود أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» وهم يعملون على إعادة التيار الكهربائي في ظروف وصفت بالصعبة للغاية.


وظهر الأعوان وهم يبذلون مجهودات كبيرة تحت أشعة الشمس الحارقة، بالقرب من حاويات الفضلات، من أجل إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي.


وقالت سيدة كانت تمر بالمكان، إنها كانت تعتزم معاتبتهم بسبب انقطاع الكهرباء، قبل أن تكتشف حجم المعاناة التي يواجهونها، مضيفة: «كنت سأعاتبهم، فإذا بهم يطلبون مني شربة ماء».


وأثار الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المتابعين عن تقديرهم للمجهودات التي يبذلها أعوان «الستاغ» في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.
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