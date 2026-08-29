فيديو اليوم: أعوان الستاغ يحاولون اعادة التيار في ظروف سيئة

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يوثق جهود أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» وهم يعملون على إعادة التيار الكهربائي في ظروف وصفت بالصعبة للغاية.وظهر الأعوان وهم يبذلون مجهودات كبيرة تحت أشعة الشمس الحارقة، بالقرب من حاويات الفضلات، من أجل إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي.وقالت سيدة كانت تمر بالمكان، إنها كانت تعتزم معاتبتهم بسبب انقطاع الكهرباء، قبل أن تكتشف حجم المعاناة التي يواجهونها، مضيفة:وأثار الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المتابعين عن تقديرهم للمجهودات التي يبذلها أعوان «الستاغ» في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.