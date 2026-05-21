المنستير: حملة جهوية استثنائية كبرى لفتح المسالك بشواطئ الشرف والبغدادي بمدينة البقالطة

انطلقت، اليوم الخميس، حملة جهوية استثنائية كبرى لفتح المسالك بشواطئ الشرف والبغدادي بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير، إلى جانب تدعيم رمال شاطئ البساري بالديماس، وذلك في إطار الاستعدادات الحثيثة لإنجاح الموسم الصيفي، ومزيد العناية بالشواطئ العمومية بعد تعطّل النفاذ إليها وتغيّر بعض ملامحها الطبيعية نتيحة التقلبات المناخية التي شهدتها الجهة خلال فصل الشتاء.وشملت التدخلات الجارية، وفق بلاغ صادر عن مصالح ولاية المنستير، فتح المسالك المؤدية إلى شاطئي الشرف والبغدادي، وإعادة تهيئتها بإزالة التراكمات والرواسب التي حالت دون استغلالها بالشكل المطلوب، بما يضمن سهولة تنقل المصطافين والنفاذ إلى الشاطئ في أفضل الظروف، ودعم جاهزية الفضاءات المحاذية للشريط الساحلي ووظيفتها الطبيعية.كما شملت الأشغال أيضا تدعيم رمال شاطئ البساري بمنطقة الديماس، في إطار المحافظة على التوازن البيئي والساحلي، وتحسين جودة الفضاءات الشاطئية، بما يساهم في المحافظة على جمالية الشاطئ، وتحسين ظروف الاستغلال خلال موسم الاصطياف.