وزارة النّقل تضع برنامجا إستثنائيا بمناسبة عيد الأضحى

وضعت وزارة النّقل ،خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي إلى يوم الإثنين 1 جوان 2026، برنامجا إستثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الإستجابة للطلب على التنقّلات من خلال الرّفع من جاهزيّة الأسطول ودعم الموارد البشرية.

وستعمل الوزارة، على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السّفرات في أحسن الظروف، خاصّة مع دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيّز الإستغلال، والتي مكّنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقّفة بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيويّة الجديدة.


وتمّ في هذا الإطار الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكّن من زيادة في العرض الجملي تقدّر بـ 45 بالمائة.


ومكّنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن، أمام التطوّر في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، المسافرين من إقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة إنطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة.

كما تقرر، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الإستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط.

وستتولّى الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات بـ 32 عربة إضافيّة وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكّن من توفير حوالي 25 ألف مقعد.

وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وقع الترخيص لسيارات الأجرة " لواج" بصفة إستثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الإستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي إلى يوم الإثنين غرة جوان 2026.

وتمّ تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة " لواج " بكامل تراب الجمهورية، مع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عمليّة المراقبة ومتابعتها.
