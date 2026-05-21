Babnet

ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى : التونسي محمد نضال الخليفي يحرز برونزية سباق 800 متر (صنف تي 53)

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 16:03
      
أحرز التونسي محمد نضال الخليفي الميدالية البرونزية اليوم الخميس في سباق 800 متر (صنف تي 53) خلال مشاركته في ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا التي تستمر من 18 الى 24 ماي الجاري.
وجاء ذلك بعدما حقق المركز الثالث في السباق بتوقيت  بلغ 01:37.20 دق .
وكان محمد نضال الخليفي قد أحرز مع المنتخب التونسي لسباقات الكراسي خلال مشاركته في بطولة أربون السويسرية المفتوحة لبارا ألعاب القوى التي اختتمت يوم الأحد الماضي ذهبية سباق 100 متر (صنف تي 53) وبرونزيتين في سباقي 800 متر و400 متر (صنف تي 53).

يذكر أنّ المنتخب التونسي لسباقات الكراسي كان قد أنهى مشاركته في بطولة أربون السويسرية المفتوحة لبارا ألعاب القوى بحصيلة تسع ميداليات (4 ذهبية و3 فضية و2 برونزية).
